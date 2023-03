Nico Hülkenberg (Haas/5.): «Das ist unter Vorbehalt»

​GP-Rückkehrer Nico Hülkenberg nach dem ersten Training zum Grossen Preis von Bahrain: «Meine Runde auf weichen Reifen war gut, aber in den Dauerläufen haben wir noch Hausaufgaben zu lösen.»

Erste Trainings zur Formel-1-Saison 2023, bei variablen Pistenverhältnissen haben die Fahrer gewissermassen den Zeh ins Wasser gehalten, um ein wenig zu spüren, wo in diesem Jahr die Reise hingeht. Natürlich ist Nico Hülkenberg lange genug im Vollgas-Geschäft um zu wissen: Die Erkenntnisse aus einem ersten Training auf dem Bahrain International Circuit waren mit Vorsicht zu geniessen, da war die Trainingsstunde ab 18.00 Uhr schon relevanter. Der 35-jährige Emmericher sagt über seinen Tag in Diensten des US-amerikanischen Rennstalls Haas und nach dem tollen fünften Platz im zweiten freien Training: «Bei den letzten paar Einsätzen wurde ich als Reservefahrer ja immer ein wenig ins kalte Wasser geworfen, es war jetzt zur Abwechselung mal ganz angenehm, normal vorbereitet in den ersten Trainingstag zu gehen.»

«Es war okay heute. Auf eine Runde schaut es gut aus, was die Dauerläufe aber angeht, so haben wir noch einige Hausaufgaben zu lösen. Wenn wir morgen im Mittelfeld gut dabei sind und vielleicht sogar in die Nähe der Top-Ten kommen, dürfen wir sicher zufrieden sein.»

«Viel wichtiger wird aber sein, wo du am Sonntag bist. Die Rennen sind viel dynamischer als früher. Einst galt – die Platzierung in der Quali gibt stark vor, wo du im Grand Prix landen wirst. Bei einem schlechten Abschlusstraining hast du das Rennen schon fast abschreiben müssen. Das war 2022 nicht so, da konnte beinahe alles passieren. Umso wichtigter ist es ein solides, schnelles Auto zu haben, das gut mit den Reifen umgeht. Und darauf konzentriere ich mich.»

«Der Abstand zwischen dem mittelharten und dem weichen Reifen war recht gross. Und das hast du am Lenkrad auch gespürt, auf den weichen Walzen macht es so viel Spass, den Wagen in die Kurven zu werfen.»



Wo ordnet Nico Hülkenberg den Haas-Rennstall ein, basierend auf den Erkenntnissen dieses Freitags? «Im Mittelfeld, aber das ist ein grosser Begriff mit vielen Rennställe. Kleinigkeiten können da einen Riesenunterschied ausmachen und auch einige Plätze.»



Ist Nico von der Leistung von Aston Martin überrascht? «Nein, das hat man anhand der Bordkamera-Aufnahmen und der Körpersprache von Fernando Alonso kommen sehen. Aber Bahrain ist nur eine Momentaufnahme, es kommen ganz andere Strecke auf uns zu. Dschidda ist eine ganz andere Hausnummer. Was wir hier erleben, das ist alles unter Vorbehalt.»





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072