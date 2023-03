Jenson Button zu Verstappen: So einfach ist es nicht 11.03.2023 - 10:56 Von Mathias Brunner

© Mobil1 Jenson Button

​Max Verstappen hat die Saison 2023 so begonnen, wie er 2022 beendet hatte – an der Spitze. Aber Formel-1-Weltmeister Jenson Button glaubt nicht an einen Durchmarsch des Red Bull Racing-Stars.