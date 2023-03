Mercedes von Lewis Hamilton: Radikale Änderungen

​Mercedes hat beim ersten Rennen der Saison 2023 enttäuscht. In der Nachbesprechung des WM-Laufs von Bahrain gibt der leitende Ingenieur Andrew Shovlin zu, dass grosse Modifikationen des Autos notwendig sind.

Rang 5 für Lewis Hamilton beim WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit, Platz 7 für George Russell. Hamilton fast 51 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen im Ziel, dabei hat der Niederländer nie volle Kanne fahren müssen, um seine Führung zu verteidigen. Der erste Rennauftritt des Mercedes W14 ist eine glatte Enttäuschung.

Die Reaktion darauf war heftig. Teamchchef Toto Wolff sprach von einer Konzeptänderung, Superstar Hamilton gab zu bedenken, man habe nicht auf ihn gehört.

In einem Video von Mercedes-Benz spricht der leitende Ingenieur Andrew Shovlin über dem verpatzten WM-Start. Der Engländer sagt: «Die Leute reden von einem anderen Fahrzeugkonzept, aber in Wirklichkeit meinen sie das Seitenkasten-Design. Toto hat ja bereits gesagt, dass wir uns das derzeit anschauen und dass Änderungen kommen.»

«Aber wenn wir den Abstand zur Spitze betrachten, so schauen wir uns das grössere Bild an und haben radikale Änderungen im Sinn. Solche Modifikationen erfordern Zeit, um im Windkanal die besseren Lösungen zu erarbeiten, über Nacht geht so etwas nicht.»



«Wir sehen uns alle Bereiche des Wagens an, die Potenzial bieten, um ihn schneller zu machen. Ihr werdet in den kommenden Rennen sichtbare Änderungen am Auto entdecken.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0