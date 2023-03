Verstappen, Alonso, Hülkenberg: Unbekannte Helfer

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Wer sind die Renningenieure an der Seite der 20 Formel-1-Fahrer? Die meisten Namen werden im Formel-1-Sport selten genannt.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Peter-Paul Schäfer aus Osnabrück wissen: «Ihr habt doch vor kurzem darüber berichtet: George Russell erhält einen Renningenieur von Lewis Hamilton. In diesem Zusammenhang würde mich grundsätzlich mal interessieren, welche Renningenieure an der Seite der 20 Fahrer arbeiten. Bei der F1-Berichterstattung hören wir ja höchstens mal von «Bonno» bei Lewis Hamilton oder von Gianpiero Lambiasi bei Max Verstappen.

Leser Schäfer hat völlig Recht: Ab und an sind bei Formel-1-Übertragungen die ruhigen Stimmen der Ingenieure im Funkverkehr mit den Piloten zu vernehmen, aber es wird kaum erwähnt, wer diese Techniker sind. Machen wir also einen kurzen Rundgang durchs Startfeld.

Max Verstappen (NL)

Gianpiero Lambiase aus Grossbritannien



Sergio Pérez (MEX)

Hugh Bird aus Grossbritannien



Charles Leclerc (MC)

Xavier Marcos Padros aus Spanien



Carlos Sainz (E)

Riccardo Adami aus Italien



Lewis Hamilton (GB)

Peter «Bonno» Bonnington aus Grossbritannien



George Russell (GB)

Marcus Dudley aus Grossbritannien



Pierre Gasly (F)

Karel Loos aus Belgien



Esteban Ocon (F)

Josh Peckett aus Grossbritannien



Lando Norris (GB)

William Joseph aus Grossbritannien



Oscar Piastri (AUS)

Tom Stallard aus Grossbritannien



Valtteri Bottas (FIN)

Alex Chan aus Grossbritannien



Guanyu Zhou (RCH)

Jörn Becker aus Deutschland



Fernando Alonso (E)

Chris Cronin aus Grossbritannien



Lance Stroll (CDN)

Ben Michell aus Grossbritannien



Nico Hülkenberg (D)

Gary Gannon aus Grossbritannien



Kevin Magnussen (DK)

Mark Slade aus Grossbritannien



Yuki Tsunoda (J)

Mattia Spini aus Italien



Nyck de Vries (NL)

Pierre Hamelin aus Frankreich



Alexander Albon (T)

James Urwin aus Grossbritannien



Logan Sargeant (USA)

Gaetan Jego aus Frankreich