Mika Häkkinen: «Alonso wieder auf Siegerpodest»

​Der 20-fache GP-Sieger Mika Häkkinen sagt, wie er das Kräfteverhältnis in der Formel 1 einschätzt nach dem WM-Auftakt in Bahrain und vor dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien.

Mika Häkkinen liess es sich nicht nehmen, den Formel-1-WM-Start in Bahrain vor Ort zu verfolgen. Der Finne ist gespannt zu erleben, wie sich das Kräfteverhältnis in der Königsklasse bei einem ganz anderen Streckenlayout verändert.

Der 54-jährige Formel-1-Champion von 1998 und 1999 sagt in seiner GP-Vorschau als Unibet-Botschafter: «Wenn ich noch Rennen fahren würde, dann wäre der Jeddah Corniche Circuit genau meine Kragenweite. Die Bahn ist komplett anders als Bahrain. Wenn du dort einen Fehler machst, findest du dich in einer grossen Auslaufzone wieder. Wenn du in Dschidda einen Fehler machst, steckst du in einer Mauer, jeder Patzer wird sofort bestraft.»

«Ich erinnere nur an den Betonkuss von Max Verstappen am Ende seiner schnellen Quali-Runde vor einem Jahr. Im ersten Grand Prix auf dieser Bahn haben wir zwei Rennunterbrechungen und vier virtuelle Safety-Car-Phasen erlebt. Die Strecke weist zwar 27 Kurven auf, aber die meisten davon gehen volle Kanne.»

«Basierend auf der Action von 2021 und 2022 gehe ich davon aus, dass wir prächtig unterhalten werden, mit tollen Zweikämpfen und gewiss der einen oder anderen Safety-Car-Phase. Darauf müssen sich die Rennstrategen einstellen.»

«Red Bull Racing hat seinen Vorsprung von 2022 konservieren können. RBR lag im Schnitt pro Runde 0,3 Sekunden vor Ferrari und Aston Martin, aber dieser Abstand wird aufgrund des Pistenlayouts von Dschidda nicht mehr so gross sein. Ich erwarte dennoch, dass hier nur gewinnen kann, wer einen Weg vorbei an Max Verstappen findet.»

«Ich traue Fernando Alonso zu, dass er sich in der Quali zwischen die Ferrari-Fahrer drängeln kann. Die Leistung in Bahrain wird ihm weiter Selbstvertrauen eingeflösst haben.»



«Bei Ferrari muss dieses Mal die Zuverlässigkeit stimmen, und Fred Vasseur hat angekündigt, Red Bull Racing einheizen zu wollen. Mal sehen, ob das wirklich passiert.»



«Mein Tipp: Max Verstappen hat die Nase vorn, Ferrari wird stärker sein als in Bahrain, aber ich traue Fernando Alonso zu, dass er sich erneut auf dem Siegerpodest blicken lässt.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0