Nico Hülkenberg (Haas): Kein Messer in der Butter

​Der 182-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg hatte beim WM-Auftakt in Bahrain keine Chance – Frontflügel beschädigt, krasser Reifenverschleiss. Eine Sorge ist der Deutsche in Saudi-Arabien los.

Jede Hoffnung von Nico Hülkenberg auf WM-Punkte in Bahrain löste sich nach kurzer Zeit in Luft auf: Eine leichte Berührung kurz nach dem Start mit dem Alpine-Rennwagen von Esteban Ocon führte zu einer Beschädigung am Frontflügel von Nicos Haas-Renner, und das erzeugte einen krass hohen Reifenverschleiss.

Der Deutsche verglich: «Es war, wie wenn du mit einem heissen Messer durch Butter fährst, so sind mir die Reifen förmlich geschmolzen.»

Der WM-Siebte von 2018 machte das Beste daraus und wandelte sein Rennen in eine erweiterte Testfahrt um. Am Ende landete er auf dem 15. Platz. «Mein Rennen war vorbei, bevor es richtig angefangen hatte. Das war jammerschade.»

Was ist auf dem Strassenkurs von Dschidda von Hülkenberg und Haas zu erwarten? Nico im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Ganz offensichtlich haben wir es hier mit einer komplett anderen Rennstrecke zu tun. In Bahrain zählten gute Stabilität auf der Bremse und solide Traktion aus den Kurven heraus. Hier jedoch haben wir vorwiegend schnelle Bögen, dazu einen ganz anderen Asphalt.»

«Wir haben 2021 und 2022 in Saudi-Arabien gesehen, dass die Reifen viel weniger abbauen als auf der rauen Oberfläche von Bahrain. Wir sollten in der Lage sein, uns im Mittelfeld zu behaupten und in die Top-Ten zu fahren.»



«Aber die Leistungsdichte im Mittelfeld ist hoch, und Details werden darüber entscheiden, wo du am Ende liegst. Darum ist es besonders wichtig, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0