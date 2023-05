Absage Imola-GP: Folgen für Motoren-Zuteilung?

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Am 17. Mai ist der Imola-GP abgesagt worden, die WM ist auf 22 Läufe verringert. Hat das Auswirkungen aufs Motoren-Kontingent der Teams?

Der Grosse Preis der Emilia-Romagna kann nicht stattfinden: In der italienischen Region kämpfen die Menschen nach schweren Unwettern gegen Wasser und Schlamm, das wahre Ausmass der Katastrophe ist noch gar nicht absehbar.

Der Traditionsrennen wird 2023 nicht nachgeholt, wie Angelo Sticchi Damiani bestätigt hat, Chef des italienischen Automobilklubs (ACI). In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Marianne-Klara Widmer aus Lörrach wissen: «Mein Mitgefühl gilt den Menschen in dieser Region, die Schlimmes erleben müssen. Was den Sport betrifft, so möchte ich gerne wissen – wenn wir ein Rennen weniger als geplant haben, hat das dann Auswirkungen auf die Kontingente in Sachen Motoren und Getriebe?»

Nein, die Anzahl Antriebseinheiten und Getriebe bleibt unverändert. Erst Ende April hat der Autosport-Weltverband FIA im Reglement verankert, dass das Motoren-Kontingent erhöht wird, angesichts des Programms von 23 WM-Läufen.

Neu sind demnach pro Saison und Fahrer jeweils vier Stück erlaubt der Antriebseinheits-Elemente Verbrennungsmotor (internal combustion engine, ICE), Turbolader, MGU-H (motor generator unit heat, elektrischer Generator am Turbo) sowie MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für die kinetische Energie-Rückgewinnung bei der Kraftübertragung). Bei der elektronischen Steuereinheit (ECU) sowie bei der Batterie blieb es bei zwei Stück pro Saison und Pilot.



Was die Getriebe angeht, so ist schon im Herbst 2022 verankert worden: fünf Kraftübertragungen pro Saison und Fahrer. Damals war die Saison 2023 auf 24 Rennen ausgelegt, aber danach wurde das Rennen von Shanghai abgesagt (zu strenge Corona-Vorschriften in China), nun wegen des Unwetters in der Emilia-Romagna auch der Imola-GP. Beide Rennen werden nicht nachgeholt, die Saison besteht also aus 22 Läufen.





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format