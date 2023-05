Jordan verrät: So wollte er Ayrton Senna locken

1994 hatte Eddie Jordan eine Idee, wie er Formel-1-Legende Ayrton Senna zu seinem Rennstall locken könnte: Der Brasilianer sollte Team-Anteile erhalten.

Eddie Jordan hatte 1994 viel vor: Der Ire wollte Ayrton Senna zu seinem Team locken. Mit dem Wissen, dass Senna bei McLaren 1993 unglücklich war und das Team wechseln wollte, hatte er sich einen besonderen Deal ausgedacht.

«Glaubt es mir oder nicht, aber ich habe ihm 50 Prozent angeboten, dafür dass er kostenlos bei Jordan fährt», erzählt er im Podcast «Formula for Success».

Keine Frage: Mit seinem Team, das 1993 ganze drei Punkte einfuhr, konnte Jordan sportlich nicht unbedingt punkten. Doch Senna hätte 50 Prozent der Anteile am Team bekommen.

«Er hätte als Teilhaber bleiben müssen, weil ich der Meinung war, dass sich der Wert des Teams mit Senna mehr als verdoppelt hätte», so Jordan.

Für Jordan wäre es «ein cooles Ding gewesen. Ich hätte jemanden wie Senna in meinem Team gehabt, hätte Anerkennung für mein Team bekommen, und das Sponsoreneinkommen hätte sich fantastisch multipliziert», sagte er.

Senna ging zur Saison 1994 zu Williams und verstarb auf tragische Art und Weise in Imola. Ob es jemals zu einem Wechsel zu Jordan gekommen wäre, weiß daher niemand: «Ich sage nicht, dass er es gemacht hätte, aber wir waren sehr weit in unseren Verhandlungen darüber, was er machen möchte. Er wollte ein Team haben, und ich habe ihm die Möglichkeit dafür gegeben.»

