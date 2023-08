Fernando Alonso über Szafnauer: «Er sollte schweigen»

Fernando Alonso spricht über seinen Abgang beim Alpine-Team und findet klare Worte zur Arbeitsweise des bisherigen Teamchefs Otmar Szafnauer, der seinen Posten nach dem Belgien-GP räumen musste.

Die Zusammenarbeit zwischen Fernando Alonso und dem Alpine-Team endete ohne grosse Abschiedsworte. Als Teamchef Otmar Szafnauer die vermeintliche Beförderung von Oscar Piastri kommentierte – der sich aber lieber mit McLaren einigte – verlor er kein Wort über den zweifachen Weltmeister, den der Australier hätte ersetzen müssen.

Später fand sich mit Pierre Gasly ein neuer Nachfolger für Alonso, und Szafnauer, der in der vergangenen Woche seinen Posten als Teamchef des französischen Werksteams räumen musste, betonte später, wie glücklich er über die Verpflichtung des Franzosen aus dem Red Bull-Kader sei.

Alonso betonte im Gespräch über seinen Abgang bei Alpine gegenüber «BBC Sport»: «Ich glaube nicht, dass ich mich damals nicht respektiert fühlte. Aber es stimmt, dass es länger gedauert hat, als ich dachte, als wir im April 2022 in Australien die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung starteten.»

«Es ging nur langsam voran, und das kam nicht von meiner Seite. Ich war bereit und zufrieden. Das Auto von 2022 war4 schnell und ich war mit der Performance und den Chancen für die Zukunft glücklich. Doch dann war da das langsame Tempo und die Tatsache, dass nicht einmal zu Papier gebracht wurde, was wir gesagt hatten, sowie all die Kommentare zu meinem Alter und was auch immer, die sie immer noch machen», schilderte der 32-fache GP-Sieger.

«Es ist die Art und Weise, wie sie Dinge erledigen, oder die Art, wie Otmar die Dinge angeht. Denn nach diesem Jahr sollte er schweigen. Er sollte gar nichts mehr sagen, nach den Ergebnissen, die Aston Martin erzielt und dem, was er erreicht hat in diesem Jahr. Er ist immer noch stolz auf diese Entscheidung, und das ist unglaublich», sprach Alonso Klartext.

Und auf die Frage, ob Alpine seinen Beitrag zum Team unterschätzt habe, erklärte der Asturier: «Einhundertprozentig! Und sie tun es noch immer. Wenn du jedes Wochenende dein Bestes gibst, und ich tat auch viel für Renault selbst, dann nimmst du es ein bisschen persönlich, wenn jemand deine Performance oder dein Alter in Frage stellt. Und du willst noch mehr beweisen, dass du die beste Zeit deiner Karriere durchlebst. Die Ergebnisse sprechen für sich, und das ist der beste Weg, es zu beweisen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3