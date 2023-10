Pérez wieder nicht in Q3: Probleme über Probleme

Eine große Schwäche von Sergio Pérez bleibt in dieser Saison das Qualifying. In Katar musste er wieder kämpfen – und erreichte erneut Q3 nicht.

Sergio Pérez hilft weiterhin tatkräftig mit, dass die Gerüchte um eine vorzeitige Ablösung bei Red Bull Racing nicht verstummen. Beim Qualifying zum Katar-GP scheiterte er einmal mehr am Einzug in Q3, es ist das immerhin achte Mal, dass ihm dies in dieser Saison passiert.

Pérez wurde nur 13., während sein Teamkollege Max Verstappen auf die Pole Position fuhr. In Quali-Duellen mit dem Niederländer sieht es desaströs aus, Pérez verliert diese mit 2:15.

In Katar hatte Pérez mit allen möglichen Dingen zu kämpfen. «Es war ziemlich schwierig. Wir hatten große Probleme mit der Balance», hadert er. «Wir hatten so viele Probleme, dass ich mich gar nicht mit allen beschäftigen konnte. In jeder Kurve war es anders. Die Bedingungen sind ziemlich schwierig, und wir hatten einfach große Probleme.»

Probleme über Probleme. Dazu gehörten auch die Track Limits, die in Katar ein großes Thema sind und für Chaos und Kritik sorgten. Auch Pérez wurde eine Zeit gestrichen, die ihn in Q3 gebracht hätte. «Zwei Millimeter» hätten gefehlt, schrieb er auf X.

Pérez flüchtet sich in Durchhalteparolen. Dass er es schafft, die Titel-Entscheidung noch einmal zu vertagen, glaubt niemand. Für ihn geht es aber vor allem um WM-Platz zwei.

«Es ist noch nicht vorbei. Es wird natürlich sehr schwierig sein, zu überholen, vor allem bei den aktuellen Streckenbedingungen», sagte er. «Aber wir werden sehen, wozu wir in der Lage sind, und von dort aus aufholen.»

GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423