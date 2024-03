Daniel Ricciardo: Wir brauchen ein perfektes Rennen

Daniel Ricciardo blieb beim Auftakt in Bahrain ohne Punkte. Der Australier ist allerdings zuversichtlich, was die kommenden Wochen angeht.

Die Racing Bulls sind ohne Punkte geblieben beim Auftakt der Formel 1 in Bahrain. Daniel Ricciardo fuhr in dem Wüstenstaat als 13. durchs Ziel und ist froh, dass es am kommenden Wochenende schon wieder weitergeht.

«Während des Wochenendes gab es einige Dinge, die ich gut gemacht habe, und andere, die nicht so gut waren. Jetzt kann ich das nächste Rennen kaum erwarten», sagte Ricciardo, der nach dem Auftaktrennen noch ein paar Tage in Bahrain blieb und es ruhig angehen ließ.

Er ist zuversichtlich, dass die Racing Bulls schon bald bessere Auftritte hinlegen können. «Am Samstagabend nach dem Rennen wurde eine Menge analysiert, und dabei kamen viele gute Dinge heraus. Kurzfristig brauchen wir ein perfektes Rennen, um in die Punkteränge zu kommen, aber ich glaube, dass wir im Laufe der nächsten Rennen immer stärker werden», so Ricciardo. Er rechnet damit, dass er ein paar Zehntel mehr aus dem Auto herausholen kann.

Er hat gute Erinnerungen an Saudi-Arabien, «mein bestes Ergebnis war ein fünfter Platz. Es ist eine großartige Strecke, die mir viel Spaß macht, und ich bin wirklich froh, wieder dorthin zu kommen. Der Grip ist für einen Straßenkurs ziemlich hoch, daher freue ich mich auf die Hochgeschwindigkeits-Herausforderung und den damit verbundenen Adrenalinstoß. Der erste Sektor ist superschnell: Sobald man die Kurven 1 und 2 passiert hat, muss man sich festhalten, denn die G-Kräfte auf den Körper sind sehr hoch. Es ist eine echte Strecke, sehr physisch».