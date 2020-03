Valentino Rossi träumt von Duell mit Kevin Schwantz

Valentino Rossi ist in seiner mehr als 20 Jahre umfassenden GP-Karriere schon viele Rivalen auf der Strecke begegnet. Sein Traum-Gegner war aber nicht dabei, wie der neunfache Weltmeister verrät.

Nein, an Rivalen fehlte es Valentino Rossi in den bisherigen 24 GP-Jahren nie. Bereits in den kleineren WM-Klassen lieferte sich der heute 41-Jährige spektakuläre Duelle, das änderte sich auch nach seinem Aufstieg in die Königsklasse nicht, ob gegen Landsmann und Erzrivale Max Biaggi, den viel zu früh verstorbenen Nicky Hayden, Ducati-Star Casey Stoner, Yamaha-Teamkollegen Jorge Lorenzo oder den aktuellen Honda-Goldjungen Marc Márquez – der Doctor hatte jeweils alle Hände voll zu tun.

Gefragt nach seinem Lieblingsgegner offenbart der achtfache Weltmeister allerdings einen Wunschrivalen, dem er im GP-Zirkus nie auf der Piste die Stirn bieten musste. Im Interview mit «Sky Sport Italia» offenbarte der 115-fache GP-Sieger: «Mein Lieblingsgegner? Ich würde gerne gegen Kevin Schwantz antreten.»

Aus gutem Grund: «Als Kind schaute ich mir die goldenen Jahre der 500er-WM an, mit allen Amerikanern und Australiern, und er war mein Lieblingsfahrer. Es wäre toll, wenn ich auf der 500er-Yamaha gegen Schwantz auf der Suzuki anzutreten könnte», erzählte der Yamaha-Star, auf den auch GP-Legende Schwantz grosse Stücke hält.

So lobte der 55-jährige Texaner im vergangenen April im «Marca.com»-Interview den Altmeister: «Ich glaube, dass Rossi jedes Jahr intelligenter wird und ausserdem den Speed hat, um die Honda mit Márquez zu schlagen, weil er schnell und konstant ist.»

Auf der 500er-Yamaha ist Rossi auch noch nie angetreten, 2000 gewann er die letzte 500-ccm-Meisterschaft auf einer Honda NSR. Schwantz war hingegen seine ganze GP-Karriere hindurch auf einer Suzuki unterwegs. Zwischen 1986 und 1995 eroberte der Amerikaner in 105 GP-Einsätzen 25 Siege und 51 Podestplätze.

