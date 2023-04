Miguel Oliveira: «Ich will in Texas zweimal punkten»

Miguel Oliveira muss zwar am Donnerstag noch den Medical Check überstehen, aber der Aprilia-Pilot geht davon aus, in Texas beide Rennen bestreiten zu können.

Das CryptoDATA RNF MotoGP Team bereite sich auf den dritten MotoGP-Event der 2023 MotoGP World Championship vor, der am Wochenende auf dem Circuit of The Americas (COTA) in Austin (Texas) stattfinden wird. Die Aprilia-Kundenmannschaft von Razlan Razali hofft, dass auch Miguel Oliveira wieder antreten kann, der von Marc Márquez in Portimão in der zweiten Runden zu Fall gebracht wurde und auf Argentinien verzichten musste.

Miguel Oliveira reist auf jeden Fall nach Amerika und ist voller Erwartungen. Aber er muss am Freitag einen Medical Check über sich ergehen lassen, bevor er von MotoGP Medical Director Ángel Charte «fit to race» erklärt werden kann.

«Wir dürfen nicht damit rechnen, dass Miguel zu 100 Prozent wieder hergestellt sein wird», meint Teamchef Razali. Der fünffache MotoGP-Sieger aus Portugal möchte aber unbedingt an den Start gehen, nachdem er nach den ersten vier Rennen nur die drei Punkte für Platz 7 im Sprint Race von Portimão vorzuweisen hat.

Oliveira hat beim Saisonstart in Portimãn am Sonntag in Kurve 3 beim Abschuss durch Marc Márquez schmerzhafte Sehnenverletzungen am rechten Bein erlitten.

«Ich bin natürlich aufgeregt und froh, nach Texas fliegen zu können», erklärte Oliveira. «Es war ärgerlich für mich, den Grand Prix in Argentinien verpassen zu müssen, Jetzt freue ich mich auf den Neustart und auf die Zusammenarbeit dem mit dem Team», versicherte der Aprilia RS-GP22-Pilot. «Ich bin neugierig, wie sich dieses Motorrad auf der Piste in Austin verhält.»

«Der COTA war in der Vergangenheit keine einfache Strecke für mich, deshalb hoffe ich, dass wir diesen Zustand in diesem Jahr umdrehen und stark ins Weekend starten können. Es wäre schön, wenn ich im Sprint und im Rennen am Sonntag punkten könnte», meinte Oliveira. «Das wäre nach den drei Nullern bei den letzten drei Wettkämpfen außerdem sehr wichtig. Insgesamt bin ich wirklich gespannt auf das kommende Wochenende.»

