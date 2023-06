Pecco Bagnaia (Ducati): «Knöchel ist wieder okay»

Pünktlich zum Ducati-Heimspiel in Mugello sind die beiden Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia und Enea Bastianini wieder einsatzbereit. Beide Italiener sind hochmotiviert, vor heimischer Kulisse zu glänzen.

Francesco «Pecco» Bagnaia reist mit nur einem Punkt Vorsprung auf seinen Landsmann Marco Bezzecchi als WM-Leader zum sechsten MotoGP-Rennwochenende der Saison nach Mugello. Im Ducati-Heimspiel will der aktuelle Champion glänzen und seinen Vorsprung wieder ausbauen. Der 26-Jährige aus Turin meldet sich nach einer Verletzung zurück, die er sich beim jüngsten Kräftemessen in Le Mans zugezogen hatte.

Der Knochenriss im rechten Sprungbein ist mittlerweile verheilt, und Bagnaia kann es kaum erwarten, beim anstehenden Rennen wieder ganz vorne mitzukämpfen: «In Mugello vor unseren Fans zu fahren ist immer mit grossen Emotionen verbunden. Der rechte Knöchel ist wieder okay und sollte mir keine Probleme bereiten», sagt der Italiener.

«Wir haben mit Enea vor ein paar Wochen in Mugello einen Test mit der Panigale V4 S absolviert und noch davor war ich ohne Probleme in Misano unterwegs gewesen. Das wird ein wichtiges Wochenende für uns und das Publikum wird uns sicherlich zusätzlich motivieren, in unserem Heimspiel ein gutes Ergebnis einzufahren», fügt Bagnaia an.

Auch sein Teamkollege Enea Bastianini hat seine Verletzung überstanden und reist mit grossen Hoffnungen an. Der 25-Jährige aus Rimini hat sich beim ersten Sprint in Portimão verletzt und in Spanien einen Comeback-Versuch unternommen. Diesen musste er nach dem freien Training allerdings abbrechen, weil die Schmerzen noch zu gross waren.

Bastianini arbeitete seitdem hart daran, wieder in Top-Form zu kommen. Entsprechend gross ist sein Wille, in Mugello sein erstes Top-Ergebnis zu erzielen: «Ich mag Mugello sehr, aber in der Vergangenheit habe ich dort keine grossartigen Resultate geschafft. Das Ziel lautet, dies in diesem Jahr zu ändern. Es wird sicherlich nicht einfach, nachdem ich so lange pausieren musste. Vor einigen Wochen fuhr ich mit der Panigale V4 S in Mugello und das fühlte sich gut an. Aber natürlich ist es etwas Anderes, mit der Desmosedici GP auszurücken. Ich bin aber auf jeden Fall topmotiviert und ich hoffe, dass ich mich bei unserem Heimrennen gut anstellen werde.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.