Circuit Ricardo Tormo: Neuer Belag fürs Saisonfinale 07.07.2023 - 08:42 Von Mario Furli

© Circuit Ricardo Tormo Der elf Jahre alte Asphalt auf der GP-Strecke von Cheste wird aktuell abgetragen

Der MotoGP-Tross ist bis zum Silverstone-GP (6. August) in der Sommerpause, im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte – so auch in Valencia, wo am 26. November das WM-Finale stattfinden wird.