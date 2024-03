Nakagami (Honda/17.): Wo ist der Hinterreifen?

Honda gegen Honda. Auf der Strecken kämpfen die RC213V-Piloten nach dem Motto «best of the rest»

Vorletzter im Qualifying, Vorletzter im Sprintrennen. LCR-Honda Pilot Taka Nakagami ist im Nirgendwo. Aufgeben kommt für den erfahrenen und loyalen Japaner nicht infrage. Aber er findet klare Worte.

Auf der Sprint-Distanz von 12 Runden verlor Nakagami über 16 Sekunden auf die Spitze. Nur Repsol-Honda-Markenkollege Luca Marini steht nach dem dritten Schlagabtausch unter Rennbedingungen noch mehr mit dem Rücken zur Wand. Trotz der aktuell scheinbar aussichtslosen Lage erschien Nakagami, der für das Team bereits seit 2018 loyale Dienste leistet, pflichtbewusst zum Austausch mit den Medien.

Der 32-Jährige ist sich der harten Situation bewusst: «Ohne Frage, wir haben große Probleme in allen Bereichen. Wir stehen vor einer Wand. Ob beim Versuch eine schnelle Runde zu fahren oder ob wir an der Rennpace arbeiten, wir haben überall Schwierigkeiten. Nicht nur mir geht es so. Egal was wir probieren: Wenn überhaupt, schaffen wir minimalste Verbesserungen».

Wo sieht Nakagami das größte Problem? «Es fehlt an Gefühl. Ich erhalte keine Informationen, was vor sich geht. Das Kernproblem scheint der mechanische Grip zu sein. Vor allem hinten fehlen alle Informationen, die ich brauche, um das Bike richtig zu bewegen. Ich weiß nicht, wo sich mein Hinterreifen befindet ­– das ist das größte Problem».

Nakagami, der für Honda auch schon die guten MotoGP-Zeiten miterfahren hat, sieht als einzigen Ausweg ununterbrochene Analyse. «Wir befassen uns pausenlos mit allen Daten und versuchen Informationen für Lösungen zu finden. Es fällt schwer, aber wir werden nicht resignieren. Selbst wenn wir aktuell nicht die Antworten haben: Gemeinsam arbeiten wir weiter. Jede Ausfahrt, auch die Rennen nutzen wir als Test. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wenn du eh ganz hinten stehst, geht es nicht um eine Rennstrategie. Wir suchen weiter nach den Lösungen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich motiviere mich weiter, um meinen Teil beizutragen».

Trotz der heiklen Lage für den Motorrad-Giganten aus Japan und der offenen Eingeständnisse des treuen Piloten Nakagami, Honda besitzt auch weiterhin alle Möglichkeiten, sich selbst zurück ins Spiel um den Sieg zu bringen.

Ergebnis Sprint Portimão (12 Runden):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 19:49,636 min.

2. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +1,039 sec.

3. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +1,122 sec.

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati +4,155 sec.

5. Jack Miller (AUS) KTM +4,329 sec.

6. Enea Bastianini (I) Ducati +4,384 sec.

7. Pedro Acosta (E) GASGAS +5,008 sec.

8. Aleix Espargaró (E) Aprilia +6,161 sec.

9. Fabio Quartararo (F) Yamaha +7,501 sec.

10. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia +8,484 sec.

11. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +9,529 sec.

12. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia +10,519 sec.

13. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +11,458 sec.

14. Joan Mir (E) Repsol Honda +14,m035 sec.

15. Augusto Fernandez (E) GASGAS +14,835 sec.

16. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati +16,049 sec.

17. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda +16,398 sec.

18. Luca Marini (I) Repsol Honda +24,907 sec.

out:

Johann Zarco (F) LCR Honda

Brad Binder (ZA) KTM

Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati

Alex Rins (E) Yamaha