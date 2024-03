Fabio Quartararo: «Ein großer Fehler von uns»

Nach dem Sprintrennen in Portimão zieht Yamaha-Pilot Fabio Quartararo trotz Platz neun eine positive Bilanz. Hinsichtlich der Reifen sieht der Franzose allerdings noch Aufholbedarf.

Der 12-Runden Sprint auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» in Portimão sorgte für mehrere Ausfälle – davon allerdings nicht betroffen war der Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Der Weltmeister von 2021 beendete das Rennen als Neunter und zeigt er sich mit dem Ergebnis zufrieden: «Für mich war es ein gutes Rennen. Wie viele Sprintrennen gibt es schon, wo ich das Rennen mit weniger als acht Sekunden Abstand zum Sieger beende? Wir hatten andere Reifen und es war ganz gut. Ich hoffe morgen können wir ein gutes GP-Rennen liefern». Genau genommen beendete der Franzose das Rennen 7,5 Sekunden hinter dem Sieger Maverick Viñales auf der Aprilia RS-GP.

Überrascht vom seinem Rennergebnis zeigte sich der 24-Jährige nicht: «Ich habe den Sprint heute genauso erwartet, weil wir die Einzigen waren mit den Medium-Reifen. Wir hatten ein schlechtes Gefühl mit der soften Option».

Der Yamaha-Werksfahrer weiter: «Es war wirklich schwierig die Reifen in den ersten Runden aufzuwärmen, aber es war im Endeffekt okay».

Ob es zum langen Grand Prix mit den Medium-Reifen tatsächlich besser läuft, darauf will sich «El Diablo» nicht festlegen: «Ob es besser wird, weiß ich nicht. Aber immerhin haben wir schon Rennerfahrung mit den Medium-Reifen. Außerdem werden wir morgen mit dem Hard-Reifen vorne fahren. Aber wir haben das noch nicht getestet und das war ein großer Fehler von uns. Aber wir werden das Beste daraus machen und einfach Erfahrung dadurch sammeln. Morgen werden die Rennreifen Hard/Medium sein».

Nach P12 beim Sprintrennen in Katar scheint es für den Weltmeister von 2021 bergauf zugehen. Ob das nur temporäre oder langfristige Verbesserung ist, bleibt abzuwarten. Quartararo spricht aber Unterschiede an: «Man kann nicht wirklich eine Verbesserung nach zwei Rennen spüren. Aber wenn wir die Lage vom ersten Testtag in Malaysia und jetzt vergleichen, kann man sagen: Es bewegt sich etwas».

Ergebnis Sprint Portimão (12 Runden):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 19:49,636 min.

2. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +1,039 sec.

3. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +1,122 sec.

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati +4,155 sec.

5. Jack Miller (AUS) KTM +4,329 sec.

6. Enea Bastianini (I) Ducati +4,384 sec.

7. Pedro Acosta (E) GASGAS +5,008 sec.

8. Aleix Espargaró (E) Aprilia +6,161 sec.

9. Fabio Quartararo (F) Yamaha +7,501 sec.

10. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia +8,484 sec.

11. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +9,529 sec.

12. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia +10,519 sec.

13. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +11,458 sec.

14. Joan Mir (E) Repsol Honda +14,m035 sec.

15. Augusto Fernandez (E) GASGAS +14,835 sec.

16. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati +16,049 sec.

17. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda +16,398 sec.

18. Luca Marini (I) Repsol Honda +24,907 sec.

out:

Johann Zarco (F) LCR Honda

Brad Binder (ZA) KTM

Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati

Alex Rins (E) Yamaha