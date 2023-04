Vorschau: US-Supercross in Atlanta diesmal früher

In Atlanta geht am Samstag der 13. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften über die Bühne

Die Rennen zum 13. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften finden am kommenden Samstag früher als gewöhnlich statt. Die Rennen können am Samstagabend verfolgt werden.

Am kommenden Samstag findet im Infield des Atlanta Motor Speedways der 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Die Meisterschaften gehen damit in ihre letzten 5 Runden. Die Veranstaltung beginnt früher als sonst und das bedeutet, dass die Rennen in Europa nicht mitten in der Nacht stattfinden, sondern in den Abendstunden des Samstags. Das 450er Finale mit Ken Roczen (Suzuki) wird 23:26 gestartet.

Der Kurs ist wieder sehr lang und anspruchsvoll: 2 tiefe Sandsektionen, 2 Waschbrettsektionen mit 10 und 13 Whoops, diverse Rhythmussektionen und Wall-Jumps werden Fahrer und Maschinen bis ans Limit fordern.

Da es sich um eine Freiluftveranstaltung handelt, spielt natürlich auch das Wetter eine wichtige Rolle. Die Prognosen für Samstag sagen am Nachmittag Temperaturen von 27 Grad Celsius bei Sonnenschein und leichter Bewölkung voraus. Wir können also von perfekten Rennbedingungen ausgehen. Die Finalrennen beginnen gegen 17 Uhr Ortszeit, also am späten Nachmittag. Das könnte ein kleiner Vorteil für Ken Roczen sein, der nach eigener Einschätzung eher eine Lerche als eine Nachteule ist.

In der 450er Klasse konnte sich Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) nach seinem Sieg beim Triple Crown in Glendale 7 Punkte von seinem Verfolger Cooper Webb (KTM) absetzen. Chase Sexton (Honda) hat mit 25 Punkten Rückstand inzwischen nur noch Außenseiterchancen auf den Titel. Ken Roczen rangiert auf Platz 4, aber hinter ihm lauert Justin Barcia (GASGAS) mit nur einem Punkt Rückstand.

Meisterschaftsstand nach Lauf 12 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 274

2. Cooper Webb (USA), KTM, 267, (-7)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 249, (-25)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 217, (-57)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 216, (-58)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 212, (-62)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 196, (-78)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-124)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 139, (-135)

10. Justin Hill (USA), KTM, 127, (-147)

In Atlanta starten wieder die Fahrer der Ostküstenmeisterschaften zu ihrem 7. Rennen. Der australische Tabellenführer und HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hat an der Spitze inzwischen ein solides Polster von 35 Punkten. Max Anstie (Honda) ist nach seinem Crash und dem folgenden Ausfall in Detroit von Tabellenplatz 2 auf 5 zurückgefallen und der amtierende MX2-Weltmeister und KTM-Werksfahrer Tom Vialle hat noch gute Chancen, sich in der Tabelle zu verbessern.

Tabellenstand 250 East nach Runde 6 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 151

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116 (-35)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 111, (-40)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 109, (-42)

5. Max Anstie (GB), Honda, 104, (-47)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-59)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 88, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 85, (-66)

9. Coty Schock (USA), Honda, 72, (-79)

10. Cullin Park (USA), Honda, 67, (-84)

So kann der 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Atlanta verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Atlanta, Samstag, 15.04.2023 *)

15:05 - 250SX Gruppe C, Q1

15:20 - 250SX Gruppe B, Q1

15:35 - 250SX Gruppe A, Q1

15:50 - 450SX Gruppe A, Q1

16:05 - 450SX Gruppe B, Q1

17:20 - 250SX Gruppe C, Q2

17:35 - 250SX Gruppe B, Q2

17:50 - 250SX Gruppe A, Q2

18:05 - 450SX Gruppe A, Q2

18:20 - 450SX Gruppe B, Q2

Vorläufe

21:06 - 250SX Heat 1

21:20 - 250SX Heat 2

21:34 - 450SX Heat 1

21:48 - 450SX Heat 2

LCQ:

22:21 - 250SX Last Chance Qualifier

22:33 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

22:52 - 250SX Main Event

23:26 - 450SX Main Event