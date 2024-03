Vorschau und Zeitplan Triple Crown Event in St. Louis

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in St. Louis (Missouri) in ihre 12. Runde. Die Umstellung von Normalzeit auf Sommerzeit hat Auswirkungen auf den Zeitplan.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in Deutschland und einigen anderen Ländern um 2 Uhr von Normalzeit auf Sommerzeit umgestellt. Das hat Auswirkungen auf den 'europäischen' Zeitplan. Die US-Supercross-Meisterschaften gehen im überdachten Dome at America's Center von St. Louis in ihre 12. Meisterschaftsrunde, in welcher der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence weiterhin den Ton angibt, auch wenn 'Jettson' beim letzten Rennen in Seattle nach Sturz und Rang 3 einige Punkte seines Vorsprungs gegenüber Cooper Webb (Yamaha) eingebüßt hat. Dennoch bleibt Jett Lawrence der erfolgreichste Fahrer der Saison, den es in den verbleibenden 6 Events zu schlagen gilt.

Das Event in St. Louis wird als Triple Crown Event ausgetragen. Es geht also in jedem Falle wieder um Konstanz über 3 Rennen, denn ein einziger Fehler kann gravierende Folgen für das Endergebnis haben. Das Triple Crown Event von Indianapolis vor zwei Wochen lag dem deutschen HEP Suzuki Piloten Ken Roczen mit einem 2-2-3-Ergebnis auf Gesamtrang 2 recht gut. Der Deutsche legte in dieser Saison überwiegend gute Starts hin und konnte den Speed der Spitze mitgehen – allesamt gute Voraussetzungen für ein Event, das über 3 Sprintrennen ausgefahren wird. Roczen rangiert nach 11 absolvierten Meisterschaftsrunden weiterhin auf Tabellenplatz 4. Sein Rückstand zu den Podiumsplatzierungen wuchs allerdings nach P5 beim letzten Rennen in Seattle von 10 auf 15 Punkte an. Gleichzeitig sitzt ihm Eli Tomac (Yamaha) auf Tabellenrang 5 mit nur 2 Punkten Rückstand im Nacken.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 11 von 17:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 230

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 214, (-16)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 207, (-23)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 192, (-38)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 190, (-40)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 180, (-50)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 177, (-53)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 134, (-96)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 122, (-108)

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 115, (-115)

In der 250er findet in St. Louis das 7. Event der Westküsten-Piloten statt. Nach seinem zweiten Saisonerfolg in Seattle konnte Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen seinen Vorsprung in der Tabelle von 4 auf 8 Punkte ausbauen.

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 6:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 131

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 123, (-8)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 110, (-21)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 105, (-26)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 94, (-37)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 79, (-52)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 78, (-53)

8. Carson Mumford (USA), Honda, 75, (-56)

9. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 67, (-64)

10. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 63 (-68)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross St. Louis*):

Samstag, 30. März 2024

16:10 - Freies Training 250

16:30 - Freies Training 450

18:20 - Qualifikationstraining 250

19:50 - Qualifikationstraining 450

21:30 - Last Chance Qualifier 250

21:40 - Last Chance Qualifier 450

Sonntag, 31. März 2024

Finale 1:

00:06 - 250SX Rennen 1

00:31 - 450SX Rennen 1

Finale 2:

01:07 - 250SX Rennen 2

01:20 - 450SX Rennen 2

Finale 3 **):

03:10 - 250SX Rennen 3

03:37 - 450SX Rennen 3



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr

**) Angaben in MESZ ohne Gewähr