FP2, Istanbul: Hamilton vorn, Vettel droht Strafe

Auch im zweiten Training in Istanbul füllte sich die Strecke schnell, und entsprechend schnell leuchteten auch die ersten Rundenzeiten auf. Nach acht Minuten hatten bis auf Lewis Hamilton alle Fahrer mindestens eine gezeitete Runde gedreht und Charles Leclerc führte die Zeitenliste mit 1:25,021 min an, als Nicholas Latifi eingangs der neunten Kurve die Kontrolle über sein Heck verlor und in der Auslaufzone über die hohen Randsteine rumpelte.

Die dadurch ausgelöste Gelbphase dauerte nicht lange, da sich der Williams-Pilot aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Lewis Hamilton war da schon auf seiner ersten schnellen Runde unterwegs, mit der er sich auf dem zweiten Platz einreihte, weil Sergio Pérez mit 1:24,985 min eine Tausendstel schneller war als der Weltmeister.

Beide wurden kurz darauf von Leclerc durchgereicht, da der Ferrari-Star die 5,338 km in 1:24,102 min schaffte. Hamilton legte mit 1:24,201 min nach und kam bis auf knapp eine Zehntel an die Zeit des Monegassen heran. Hinter ihm reihte sich sein Teamkollege Valtteri Bottas vor Lando Norris, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Max Verstappen, Pierre Gasly und Daniel Ricciardo ein. Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, George Russell, Latifi, Esteban Ocon, Mick Schumacher und Nikita Mazepin belegten nach knapp 20 Minuten die weiteren Positionen.

Bis zur Halbzeit hatte Hamilton mit 1:23,804 min die Führung übernommen, Leclerc fehlten knapp drei Zehntel auf diese Bestmarke, der Rennfahrer aus Monte Carlo belegte damit die zweite Position vor Bottas, der mehr als fünf Zehntel langsamer blieb als sein Teamkollege. Doch noch blieben dem Finnen und seinen Arbeitskollegen knapp 30 Minuten, um sich zu verbessern.

Bottas tat dies auch kurz darauf und verkürzte den Rückstand auf knapp vier Zehntel, womit er aber immer noch die dritte Position belegte. Verstappen hatte hingegen mit einem untersteuernden Renner zu kämpfen und tat sich damit sichtlich schwer. Mehrere Piloten leisteten sich wieder Ausflüge neben die Bahn, dazu gehörte etwa Tsunoda, der in Kurve 9 patzte.

Und auch sein Teamkollege Gasly blieb nicht fehlerfrei, er drehte sich in der sechsten Kurve. Auch Bottas und Verstappen lösten eine kurze Gelbphase aus, der Mercedes-Star tat dies in der ersten Kurve, Verstappen war in Kurve 7 zu weit draussen. Kurz vor dem Ende des Trainings legte auch Mazepin einen halben Dreher in der achten Kurve hin.

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer beobachtete die Performance seiner beiden Schützlinge Vettel und Stroll genau, denn wie er in der Mittagspause verraten hatte, erwägt auch das Team aus Silverstone den Einsatz neuer Triebwerke. Damit würden auch der vierfache Weltmeister und sein Stallgefährte aus Kanada eine Strafversetzung in der Startaufstellung hinnehmen müssen. Die Entscheidung soll erst am morgigen Qualifying-Samstag fallen.

Die Teams und Fahrer konzentrierten sich daraufhin auf die Longruns, weshalb sich auf dem Zeitenmonitor nicht mehr viel tat. Am Ende durfte Hamilton auch die zweite Bestzeit bejubeln, Verstappen drehte die fünftschnellste Runde und die beiden Deutschen Vettel und Schumacher lagen nach dem zweiten Training auf den Positionen 16 und 19.

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698