Red Bull Racing-Look: Immer wieder Verblüffung

Eine Dankeschön an Honda in der Türkei 2021

Red Bull Racing verneigt sich am Türkei-GP-Wochenende vor Partner Honda – mit einer weissen Lackierung, die an den 1965-er Honda RA272 erinnert. RBR verblüfft immer wieder mit Hinguckern.

Es war als Dankeschön für Partner Honda bei deren Heimrennen in Suzuka gedacht, aber leider kann wegen der Corona-Pandemie der Grosse Preis von Japan auch 2021 nicht stattfinden. Also fahren Max Verstappen und Sergio Pérez eben in der Türkei mit einer besonderen Lackierung, in jenen Farben, die an diesem Wochenende eigentlich in Suzuka hätten strahlen sollen.

Der Look ist an jenen Honda RA272 angelehnt, mit dem der Kalifornier Richie Ginther 1965 den Grossen Preis von Mexiko gewann, es war der erste Formel-1-WM-Laufsieg von Honda.

Red Bull Racing hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit auffälligen Lackierungen verblüfft. Hier einige Beispiele aus den letzten Jahren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

2015 staunte die Fachwelt beim Wintertest in Jerez über einen Formel-1-Renner im schwarz-weissen Tarn-Look von so genannten Erlkönigen. In solchen Farben tauchen üblicherweise neue Autos auf, wenn sie auf der Strasse erprobt werden, aber noch nicht vorgestellt worden sind. Diese Lackierung des Red Bull Racing RB11 machte es schwierig, die echten Konturen des Wagens auszumachen.

Drei Jahre später wurde der neue Red Bull Racing RB14 ebenfalls in Tarnlackierung auf die Bahn geschickt, dieses Mal in Silverstone. Daraufhin war in den sozialen Netzwerken der Teufel los, und viele Fans hätten sich gewünscht, das königsblaue, schwarze und weisse Design wäre für die ganze Saison geblieben. Ein Auto in dieser Lackierung steht heute im Eingangsbereich des Rennwagenwerks in Milton Keynes.

Aller guten Dinge sind drei: 2019 ging der neue Red Bull Racing RB15 beim ersten Funktionstest in Silverstone in Matt-Dunkelblau mit roten Winkeln auf die Traditionsstrecke. Max Verstappen meinte damals: «Das ist so etwas von cool – leider nur für einen Tag.»

Vielen Fans ist auch der einzigartige Auftritt von Silverstone 2007 in Erinnerung. Die Wagen von David Coulthard und Mark Webber waren mit mehr als 30.000 Fotos von Fans beklebt, die an einer Aktion zu Gunsten der Rückmarksforschungs-Stiftung Wings for Life teilgenommen hatten. Wer genauer hinsah, konnte die Eltern von Coulthard finden. Die Aktion brachte mehr als eine Million Dollar ein.



Nach elf Jahren im Metallic-Look kam 2015 eine Trendwende. In der Old Truman-Brauerei von London wurde im Februar eine aufregend neue Lackierung präsentiert für den kommenden RB11 – Dunkelblau mit leuchtend gelben und roten Elementen, alles in edlem Matt. Das Team wehrte sich nicht gegen Gerüchte im Internet, die matte Lackierung biete aerodynamische Vorteile.





2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019