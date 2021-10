Christian Horner: «Waren nicht im Arbeitsfenster»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach den beiden Freitagstrainings in Istanbul über die Sorgen von Zugpferd Max Verstappen. Der Brite erklärte, warum er dennoch zuversichtlich bleibt.

Für das Red Bull Racing Team verlief der Auftakt ins Türkei-Wochenende nicht nach Wunsch, am Ende belegten Sergio Pérez und Max Verstappen die Positionen 4 und 5 auf der Zeitenliste, wobei der Mexikaner 66 Tausendstel schneller blieb als der Titelkandidat an seiner Seite. Die Ursache war schnell gefunden: Max Verstappen kämpfte mit Untersteuern, und Teamchef Christian Horner bestätigte bei «Sky Sports F1»: «Wir mühen uns derzeit etwas mit der Fahrzeug-Balance.»

«Die Strecke bietet sehr viel mehr Grip als im vergangenen Jahr und ich denke, wir sind nicht ganz im optimalen Arbeitsfenster, was das Set-up von Max’ Auto angeht. Es wird also eine arbeitsreiche Nacht für unsere Ingenieure an der Strecke und im Werk in Milton Keynes», erklärte der 47-Jährige, der dennoch zuversichtlich aufs restliche Wochenende blickt.

«Ich denke, wir können uns davon erholen, wir müssen nur verstehen, wo das Problem liegt. Wir wissen, das wir ein gutes Auto haben, deshalb geht es nur darum, das Set-up etwas besser hinzubekommen. Das ist uns heute noch nicht gelungen», stellte Horner klar.

Lob vom Teamchef gab es für «Checo» Pérez, der mehr als 50 Runden drehte und am Ende 0,569 sec über der Tagesbestzeit von Lewis Hamilton lag. «Wir versuchen natürlich, so viele Informationen wie nur möglich zu sammeln, und deshalb haben wir die Strategien aufgeteilt. Sie waren also mit etwas unterschiedlichen Abstimmungen unterwegs. Für Checo war es ein guter Tag. Er hat viele nützliche Informationen für das Team gesammelt, das nun bestimmen muss, in welche Richtung wir morgen gehen.»

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019