Max Verstappen (5.): «Haben noch Arbeit vor uns»

Max Verstappen ärgerte sich am Trainingsfreitag in Istanbul über seinen untersteuernden GP-Renner. Der Niederländer weiss: Red Bull Racing muss nachlegen, um ein starkes Rennen zeigen zu können.

Der Rückstand von Max Verstappen auf die Bestzeit von Lewis Hamilton betrug in bedien Istanbul-Freitagstrainings mehrere Zehntel. Zur Mittagspause fehlten dem Red Bull Racing-Star etwas mehr als vier Zehntel, am Nachmittag wuchs die Lücke zum WM-Rivalen auf mehr als sechs Zehntel an. Entsprechend ratlos blickte Max Verstappen in die Runde, als er nach getaner Arbeit vor die TV-Kameras trat.

Auf die Frage, ob sich die Fahrzeug-Balance seines untersteuernden Autos im Verlauf der zweiten Session wenigstens ein bisschen gebessert habe, erklärte der Niederländer gewohnt offen: «Nicht wirklich. Wir haben am Nachmittag ein paar Sachen ausprobiert und mit dem ersten Training verglichen, das aber auch nicht so gut lief. Wir schauen noch, was wir tun können.»

Und der 24-Jährige betonte: «Hier in Istanbul ist die Situation etwas ungewohnt, weil wir mit diesen Autos wenige Erfahrungsdaten haben. Vor uns liegt also noch etwas Arbeit, die wir heute Abend erledigen müssen. Wir müssen versuchen, es besser hinzubekommen, denn heute war nicht der beste Tag für uns. Natürlich hoffen wir, dass wir das schaffen, sonst sieht es nicht allzu gut aus. Mal schauen, was wir über Nacht finden können.»

Dass sein Titelrivale Lewis Hamilton eine Strafversetzung um zehn Startplätze kassiert hat, weil er mit einem frischen Verbrennungsmotor ins Wochenende startet, war kein Trost für den ehrgeizigen Titelkandidaten: «Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Heute lief es nicht so gut, deshalb werden wir unser Augenmerk darauf legen», winkte er ab.

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019