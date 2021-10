Lewis Hamilton: Schnellster nicht auf Pole-Position

Bislang ist Lewis Hamilton auf der türkischen Rennstrecke Istanbul Park der schnellste Mann. Aber der Schnellste wird nicht unbedingt auf Pole-Position stehen, denn der Brite muss um zehn Ränge zurück.

Es klingt merkwürdig, ist aber Teil der modernen Formel 1 mit diesen hochkomplizierten Antriebseinheiten: Der schnellste Mann wird möglicherweise nicht von der Pole-Position ins Rennen gehen können. Lewis Hamilton hat am Freitag zwei Mal Bestzeit erreicht in den freien Trainings, aber auf den siebenfachen Weltmeister kommt eine Strafversetzung zu.

Denn Mercedes hat sich dazu entschlossen, im Wagen des 100-fachen GP-Siegers einen neuen Verbrennungsmotor einzubauen. Weil also nicht die ganze Power-Unit samt aller Hybrid-Komponenten ausgewechselt worden ist, sondern lediglich der 1,6-Liter-V6-Motor, wird Hamilton nicht ans Ende des Feldes rücken müssen (wie sein WM-Widersacher Max Verstappen in Russland), sondern um zehn Ränge strafversetzt.

Hamilton und seine Ingenieure sind überzeugt: Es wird auf dieser Strecke möglich sein, Plätze gut zu machen und trotz der Strafe ein schönes Ergebnis einzufahren.

Nach dem Training gibt der Engländer zu Protokoll: «Die Pistenverhältnisse sind mit 2020 nicht zu vergleichen. Im vergangenen Jahr war der Asphalt ganz neu und schwitzte Öle aus, als wir zum GP-Wochenende kamen. Inzwischen ist der Belag ein Jahr alt, zudem wurde die Pistenoberfläche vor dem Wochenende tiefengereinigt. Ergebnis – üppig Grip, und das bedeutet, dass du in den schnellen Kurven intensiv spürst, wie viel Abtrieb unsere modernen Autos aufbauen.»

«Unsere Grundabstimmung hat sofort gepasst, wir haben im ersten Training eine starke Leistung gezeigt. Danach haben wir die Abstimmung geänderte, weil sich eine Rennstrecke von Training zu Training entwickelt. Die Änderungen waren okay, aber ich bin nicht sicher, ob sich der Wagen im zweiten Training so gut angefühlt hat wie im ersten.»



«Wir kommen dem Optimum schon recht nahe, aber wenn du dir die Ergebnisse eines Trainings-Freitags anschaust, dann findest du immer Wege, wie du den Wagen verbessern kannst. Wir sind guter Dinge fürs Abschlusstraining, aber am Sonntag kommt dann ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Das Pistenlayout stellt die Reifen auf eine harte Probe. Sollten wir ein Rennen auf trockener Bahn haben, kann ich mir keine Einstopptaktik vorstellen. Aber das ist gut, denn so entsteht ein spannenderer Rennverlauf.»



Zum Abschlusstraining sagt Hamilton: «Ich will die schnellste Zeit erzielen, auch wenn mir klar ist, dass ich nicht auf Pole stehen kann. Aber ich möchte den Schaden durch die Versetzung so gering als möglich halten.»





2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019