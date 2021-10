George Russell (Williams): «Denke noch nicht an 2022»

Formel-1-Talent George Russell darf im nächsten Jahr an der Seite des mehrfachen Weltmeisters Lewis Hamilton für das Mercedes-Team auf Punktejagd gehen. Doch damit will sich der Williams-Pilot aber noch nicht befassen.

Es hatte sich abgezeichnet, dass George Russell das Mercedes-Cockpit von Valtteri Bottas übernehmen wird. Als der Finne seinen Vertragsabschluss mit Alfa Romeo Racing verkündete, wurde die Verpflichtung des jungen Briten schliesslich auch bestätigt. Das hält den Williams-Piloten aber nicht davon ab, auch in den verbleibenden WM-Läufen in diesem Jahr das Maximum für seinen aktuellen Brötchengeber zu geben – und das mit Erfolg.

In den jüngsten fünf Rennen sammelte Russell im unterlegenen Williams-Renner 16 WM-Zähler und war damit genauso erfolgreich wie Sergio Pérez im starken GP-Auto von Red Bull Racing. Damit hatte er nicht gerechnet, wie er am Rande des Istanbul Park Circuits erklärte. «Vor der Saison hoffst du natürlich, dass es besser läuft als im vorangegangenen Jahr. Aber nach dem ersten Test in Bahrain und dem Saisonauftakt hatte ich sicherlich nicht gedacht, dass es so gut laufen würde.»

Der 23-Jährige fügte eilends an: « Ich denke, das habe ich zu grossen Teilen dem Team zu verdanken, das viele gute Entscheidungen im richtigen Moment getroffen hat. Ich glaube, wir haben einen super Job gemacht in den jüngsten Rennen, denn wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um zu profitieren. Wir haben auch das Auto verbessern können, wir haben es besser verstanden, und wir haben auch ein paar Sachen ausprobiert. Und es lief besser als erwartet.»

Zu seinem künftigen Teamkollegen Lewis Hamilton will Russell ein gutes Verhältnis pflegen. Noch steht aber die aktuelle Saison für ihn im Mittelpunkt. «Ich denke noch nicht an 2022, denn wir wollen erst einmal die laufende Saison hinter uns bringen, wir alle haben unsere eigenen Kämpfe auszutragen. Es wäre zu früh, um die Beziehung zu Lewis jetzt schon zu vertiefen, das wäre eine Ablenkung. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unser Bestes geben, um uns gemeinsam so gut wie möglich auf die nächste Saison vorzubereiten.»

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019