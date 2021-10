Fernando Alonso (7.): «Für jede Wetterlage gerüstet»

Formel-1-Star Fernando Alonso drehte am Trainingsfreitag in Istanbul insgesamt 47 Runden und belegte am Ende des Tages den siebten Platz. Der Spanier blickt trotz des angekündigten Regens zuversichtlich aufs Qualifying.

Fernando Alonso war am Trainingsfreitag in Istanbul zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder auf dem türkischen Rundkurs unterwegs. Trotzdem schaffte es der schnelle Asturier in beiden Session in die Top-10 der Zeitenliste. Im ersten Training fehlten ihm noch 1,205 sec auf die Bestzeit von Lewis Hamilton, nach der Mittagspause verkürzte er den Rückstand auf den Tagesschnellsten aus dem Mercedes-Team auf 0,856 sec.

«Heute war es, als würde ich zum ersten Mal eine neue Strecke kennenlernen», hielt der zweifache Weltmeister fest, als er seine Arbeit erledigt hatte. «Ich denke, dass es für alle gleich war, nachdem es im letzten Jahr Probleme mit dem Grip der Strecke gab. Es scheint, dass die Haftung wieder auf einem normalen Niveau ist. Das ist positiv, weil wir so Vertrauen ins Auto aufbauen können.»

Der Fokus lag vor allem auf den Reifen, verriet der 40-Jährige ausserdem. «Wir haben in beiden Sessions nicht wirklich viel am Auto verändert, denn haben wir heute hauptsächlich mit den Reifen experimentiert und es war sicherlich ein produktiver Tag», erzählte er, und fügte angesichts der Regen-Vorhersage für den Qualifying-Samstag selbstbewusst an: «Auch hier ist das Wetter die grösste Unbekannte für morgen. Aber ich denke, wir sollten für jede Wetterlage gerüstet sein.»

Auch Renndirektor Davide Brivio sprach von einem produktiven Tag und fasste zusammen: «Esteban Ocon und Fernando waren von Anfang an schnell unterwegs und gaben schon früh ein positives Feedback zum Auto. Wir haben verschiedene Set-ups und Ideen ausprobiert und wir haben eine gute Vorstellung davon, in welchen Bereichen wir das Auto weiter verbessern können.»

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019