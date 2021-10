Wer wird Weltmeister? Die Tipps der GP-Stars

Max Verstappen und Lewis Hamilton liefern sich ein enges Spitzenduell, und die grosse Frage lautet: wer wird triumphieren? Charles Leclerc, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen und George Russell geben ihre Tipps ab.

Sieben Rennen stehen noch auf dem diesjährigen WM-Programm und das Duell der Titelanwärter Lewis Hamilton und Max Verstappen könnte kaum enger ausfallen. Das geniessen nicht nur die GP-Fans, auch die Formel-1-Kollegen freuen sich über den spannenden Spitzenkampf des Titelverteidigers aus dem Mercedes Team und des Red Bull Racing-Herausforderers.

Ferrari-Star Charles Leclerc betont: «Es ist unmöglich, die Frage zu beantworten, wer in diesem Jahr Weltmeister wird. Beide sind in dieser Saison sehr konkurrenzfähig und am liebsten würde ich natürlich auch da vorne mitkämpfen, aber das ist leider nicht der Fall.»

Der 23-Jährige tippt auf den Niederländer, wie er offenbart: «ich habe das Gefühl, dass Max am Ende vorne sein wird, denn es scheint, dass er in mehr Rennen die Nase vorn hat als Lewis Hamilton. Aber das ist nur mein Gefühl. Lewis ist extrem konstant und immer vorne. Es wird auf jeden Fall sehr eng werden. Aber wenn es um mein Bauchgefühl geht, dann würde ich auf Max tippen.»

Alpine-Talent Esteban Ocon glaubt hingegen, dass Lewis Hamilton den achten WM-Titel gewinnen und damit einen neuen Rekord aufstellen wird: ««Ich setze auf Lewis, auch wenn ich finde, dass Red Bull Racing und Max bisher im Schnitt etwas schneller waren. Aber ich vertraue auf Mercedes, dass sie das Blatt wenden können.»

George Russell stimmt dem Franzosen zu. «Es wird sicher eng bleiben, aber Mercedes und Lewis haben die Erfahrung, sie haben in den letzten sieben Jahren den WM-Titelkampf durchgemacht und gewonnen. Ich denke, das wird ihnen in die Hände spielen, wenn es hart auf hart kommt. Aber Red Bull Racing und Max waren auch unglaublich schnell. Angesichts der jüngsten Erfahrungen glaube ich jedoch, dass Lewis und Mercedes am Ende die Oberhand behalten werden», vermutet der Williams-Pilot, der im nächsten Jahr als Teamkollege des siebenfachen Champions im Mercedes Gas geben darf.

Kimi Räikkönen lässt sich hingegen nicht zu einem Tipp überreden. «Wer auch immer am Ende mehr Punkte auf dem Konto hat, wird gewinnen. Ich hoffe, es wird auf der Strecke entscheiden und nicht durch Ausfälle oder so. Das wäre gut für die Formel 1 und es wäre ja auch ziemlich langweilig, wenn wir jetzt schon sagen könnten, wer am Ende triumphieren wird.»

2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23.804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698

1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019