Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): Rätsel bleiben

Max Verstappen zeichnet sich im Qualifying zum Grossen Preis der Türkei mit der drittschnellsten Zeit aus. Daraus wird Startplatz 2 für den Niederländer, aber Max ist damit nicht restlos happy – Rätsel bleiben.

Eigentlich müsste Max Verstappen mit dem Verlauf des Qualifyings in der Türkei sehr zufrieden sein: Start aus der ersten Startreihe, sein WM-Rivale Lewis Hamilton muss wegen des Einbaus neuer Motorteile von Platz 11 ins Rennen gehen.

Aber Max ist nach dem Abschlusstraining auf der Strecke von Istanbul Park sichtlich hin- und hergerissen: «Wir haben mit dem Wagen gemessen zum Freitag anständig Fortschritte erzielt, aber perfekt liegt der Wagen nicht. Mit dem Startplatz und mit meinen Runden bin ich so weit ganz zufrieden, ich dürfte eigentlich keine Enttäuschung spüren.»

Der Satz lässt ein Aber anklingen, und das formuliert der 24-Jährige so: «Aber Startplatz 2 bedeutet eben auch, dass ich von der schmutzigen Seite losfahren muss, das ist gewiss kein Vorteil. Und ich fühle mich im Wagen nicht perfekt, die Fahrzeugbalance ist nicht ideal, zu viel Untersteuern für meinen Geschmack, und das ist immer schwierig, wenn du schnell fahren willst.»

Das Rätsel gemäss des 17-fachen GP-Siegers: «Ich glaube nicht, dass wir restlos verstanden haben, wie die Reifen perfekt mit dieser Pistenoberfläche interagieren sollen. Wie gesagt, wie haben Fortschritte gemacht, aber die haben eben nicht gereicht, um die Mercedes in Bedrängnis zu bringen.»

Und so sieht der Plan von Max Verstappen fürs Rennen aus: «Gut losfahren, dann sehen wir mal, wie sich das Rennen entwickelt. Aber an rohem Speed können wir wohl mit Mercedes nicht ganz mithalten.»



In Sotschi musste sich Verstappen durchs Feld kämpfen, in der Türkei muss das Lewis Hamilton. Max meint: «Da musst du hellwach sein. Aber neu ist das nicht. Wir alle hatten schon Rennen, in welchen wir Boden gutmachen mussten.»





Qualifying Istanbul Park

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,868

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:22,998

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,196

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,265

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,326

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,477

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,706

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,954

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,368

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,795

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,842

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,007

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,200

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,881

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,086

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,430

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,525

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,449