Carlos Sainz (Ferrari): «Das ist sehr bedauerlich»

Im Ferrari des Spaniers Carlos Sainz sind so viele neuen Motorteile eingebaut worden, dass er beim Grossen Preis der Türkei strafversetzt werden muss. Der Madrilene bedauert das Vorgehen von Ferrari.

Am GP-Wochenende von Russland erhielt Charles Leclerc einen verbesserten Motor und ging daher von Startplatz 15 ins Rennen. Nun ist in der Türkei die Reihe an Carlos Sainz, aber nach dem ersten Trainingstag auf der Istanbul Park-Rennstrecke bedauert der Spanier das Vorgehen von Ferrari – denn am Freitag war nur Weltmeister Lewis Hamilton schneller als Leclerc.

Carlos Sainz sagt: «Die Strecke hat am Freitag so viel Spass gemacht, aber meine gute Laune hat einen Dämpfer erhalten, als ich sah, wie schnell Charles ist. Es machte wirklich den Anschein, als würden wir ein Wörtchen um einen Podestplatz mitreden können. Mir wird das wohl verbaut sein.»

Sainz zeigte dann im ersten Quali-Teil einen Dreher und einen weiteren Ausrutscher (Reifen zu wenig warm) und sammelte dann Erfahrung auf feuchter Bahn.

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies sagt zu den Aussichten von Carlos Sainz: «Das grössere Bild besteht darin, dass wir mit diesen Verbesserungen am Motor Entwicklungen für 2022 testen, sowohl in Sachen Leistungsfähigkeit als auch punkto Standfestigkeit. In Sotschi ist bei Leclerc mit der verbesserten Antriebseinheit alles gut gegangen, also haben wir uns zu diesem Schritt mit Carlos hier in der Türkei entschlosssen.»



«Was nun die Rennstrategie angeht, so werden wir mit Sainz mehr Risiken eingehen, um idealerweise in die Top-Ten vorzustossen. Die Piste baut erheblich mehr Haftung auf als vor einem Jahr, und es wird interessant sein zu sehen, wie die einzelnen Rennställe im Grand Prix vorgehen werden.»





3. Training, Istanbul

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,447

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,611

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,684

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,262

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,543

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,545

07. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,572

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,981

09. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,996

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:32,089

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,097

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,111

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,228

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,270

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,314

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,348

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,425

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,636

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,681

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit





2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019