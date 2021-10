Sergio Pérez: «Muss den richtigen Kompromiss finden»

Sergio Pérez beendete den Trainingsfreitag in Istanbul als Viertschnellster. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team hofft, bis zum Qualifying noch ein paar Zehntel zu finden, um ganz vorne mitkämpfen zu können.

Sergio Pérez war im zweiten freien Training in der Türkei der Schnellere der beiden Red Bull Racing-Piloten, wenn auch nicht mit grossem Vorsprung: Der 31-Jährige aus Guadalajara, der am Ende den vierten Platz auf der Zeitenliste belegte, blieb auf seinem schnellsten Umlauf nur 66 Tausendstel schneller als sein Teamkollege Max Verstappen, der sich mit dem fünften Platz begnügen musste.

Hinterher gestand Pérez: «Das hohe Grip-Niveau hat mich heute überrascht, es fühlt sich in diesem Jahr eher wie eine Standard-Strecke an, auch wenn es weiterhin knifflig bleibt. Denn der Grip ist nicht konstant, manchmal hat man am Kurveneingang weniger Haftung als am Kurvenausgang, und für uns Fahrer ist es schwierig, sich an diese Umstände anzupassen.»

Trotzdem bleibt der aktuelle WM-Fünfte zuversichtlich: «Es war insgesamt ein positiver Freitag für uns und angesichts der Arbeit, die wir noch über Nacht leisten werden, sollten wir gut fürs Qualifying aufgestellt sein. Mercedes hat zwar einen starken Eindruck hinterlassen, aber wenn wir noch ein paar Zehntel finden, sollten wir im Abschlusstraining bei der Musik sein.»

Pérez weiss, was er zu tun hat: «Es dreht sich alles darum, den richtigen Kompromiss zu finden. Denn wenn man die ideale Balance für eine schnelle Runde wählt, dann büsst man im Renntrimm an Tempo ein. Doch der Speed im Rennen ist auf dieser Strecke, auf der das Überholen einfach ist, sehr wichtig.» Der angekündigte Regen fürs Qualifying schreckt den Formel-1-Routinier nicht: «Egal, wie das Wetter ist, wir sollten gut vorbereitet sein», erklärt er selbstbewusst.

