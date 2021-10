Esteban Ocon hatte Angst: Reifen fast explodiert

Ungarn-GP-Sieger Esteban Ocon trug seinen Alpine-Rennwagen wie ein rohes Ei ins Ziel des Grossen Preises der Türkei. Der Franzose rechnete jeden Moment damit, dass ein Reifen explodiert.

Esteban Ocon hat in der Türkei etwas geschafft, was in der modernen Formel-1-Zeit nicht möglich zu sein schien: In einem ganz normalen Rennen – also ohne Safety-Car-Phasen oder Unterbrechung – schaffte er es mit nur einem Satz vom Start bis ins Ziel, als erster Fahrer ohne Reifenwechsel oder Tankstopp seit Mika Salo in Monaco 1997!

Aber beim Franzosen fuhr die Angst mit: Der Sieger des Grossen Preises von Ungarn trug seinen Alpine-Renner wie ein rohes Ei Richtung Zielflagge, er hatte Angst vor einem Reifenschaden. Nach seinen 57 Rennrunden (einmal überrundet) sagt er: «Wir haben am Funk ziemlich intensiv diskutiert, was wir machen sollen. Zu jenem Zeitpunkt boten meine Intermediate-Reifen gute Haftung, alles lief prima, und ich sagte meiner Mannschaft – lasst mich weitermachen.»

«Ich fand einfach, dass es das Risiko wert ist, ohne Stopp durchzufahren. Tatsächlich hat es sich ausbezahlt, wenn auch mit nur einem Punkt. Aber in den letzten Runden stellte ich mir schon die Frage, ob das gutgehen wurde. Ich sah, wie in der Lauffläche des Reifens langsam das Untergewebe zum Vorschein kam!»

«Ich schätze, eine Runde mehr, und der Reifen wäre kaputt gegangen; zudem – ein oder zwei Kurven mehr, und Giovinazzi hätte mir den zehnten Platz weggeschnappt.»

Die letzte Runde dauerte für den 25-jährigen WM-Elften scheinbar endlos: «Ich fuhr auf keinen Randstein mehr, meine Rundenzeiten waren bis zu sieben Sekunden langsam als jene von Antonio hinter mir, ich versuchte nur noch, mein Auto ins Ziel zu bringen.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0