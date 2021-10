Daniel Ricciardo dreckig? Der Australier wehrt sich

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat seinem Pistenrivalen Daniel Ricciardo dreckige Fahrweise und Absicht unterstellt. Nun reagiert der achtfache Gran-Prix-Sieger aus Australien auf diese Vorwürfe nach dem USA-GP.

Carlos Sainz war stinkwütend. Nach einem intensiven Duell mit Daniel Ricciardo zuerst in der ersten Runde des Grossen Preises der USA und dann gegen Ende des Rennen, samt Fahrzeugkontakt, meldete sich der madrilenische Ferrari-Fahrer so am Funk: «Das war von ihm dreckig, das war Absicht!»

Nach dem Rennen (Daniel Ricciardo Fünfter, Carlos Sainz Siebter) hatte sich der Spanier noch nicht beruhigt: «Der Fahrer an der Innenseite lässt den Fahrer an der Aussenseite verhungern. Das kann ich verstehen, denn ich würde das ähnlich machen. Aber ich fand einfach: Fahrzeugkontakt war in jener Situation unnötig. Ich hätte das bestimmt sauberer hinbekommen, jedenfalls nicht so, dass sich der Gegner beinahe von der Bahn dreht.»

Daniel Ricciardo ein dreckiger Fahrer? Einen solchen Vorwurf haben wir in zehn Jahren Formel 1 über den 32-jährigen Australier selten gehört. Der 205-fache GP-Teilnehmer wurde im Fahrerlager des Circuit of the Americas natürlich mit diesem Vorwurf konfrontiert.

Der gegenwärtige WM-Achte findet: «Du fährst nicht absichtlich ins Auto eines Gegners, aber bisweilen schaben zwei Rennwagen schon mal aneinander. Wenn das dreckig sein soll, dann habe ich damit kein Problem. Ich bin ja immer der nette Typ, also geht es schon in Ordnung, hin und wieder nicht so nett zu sein.»

«Als mich Carlos gegen Schluss des Rennens angriff, hatten meine Reifen nicht mehr viel zu bieten. Aber ich hatte keine Wahl, als mich gegen ihn zu wehren.»



Ricciardo liegt in der WM-Zwischenwertung nur noch 17,5 Punkte hinter Carlos Sainz.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0