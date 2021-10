Carlos Sainz (Ferrari): «Denke nie ans Risiko»

Ferrari-Star Carlos Sainz erzählt, weshalb er nicht wie sein Vater eine Rallye-Karriere angestrebt hat. Der 27-jährige Spanier erzählt auch, warum er am Steuer seines GP-Renners keine Angst verspürt.

Das Rennfahren liegt Carlos Sainz im Blut, der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende merkte schon früh, dass er Benzin im Blut hatte, wie er im «Esquire»-Interview erzählt. Im Gespräch, das zur Markteinführung des neuen «Puma Ion Speed»-Schuhmodells geführt wurde, erklärt er: «Ich denke, genetisch gesehen, sind Autos und Motoren Teil meiner DNA.»

«Aber als ich mit dem Kartfahren anfing, war mein Vater nie zuhause, weil er immer Rallyes bestritt. Es war mein Onkel, der mich begleitete. Aber die Leidenschaft fürs Kartfahren war mir schon angeboren», erinnert sich der 27-Jährige aus Madrid.

Dass er im Gegensatz zu seinem Vater nicht den Rallye-Weg einschlug, sondern im Formelsport landete, habe einen simplen Grund. Sainz betont: «Wenn du mit fünf Jahren anfängst, Kartrennen zu bestreiten, ist das viel näher an der Formel 1 als am Rallye-Fahren. Du bist in einem Einsitzer auf Rennstrecken unterwegs.»

«Zudem sah ich Fernando Alonso im Fernsehen, wie er im Renault WM-Titel einfuhr, als ich ein Kind war. Und schon im Alter von zehn Jahren träumte ich davon, ein Formel-1-Pilot zu werden. Und nun ist Fernando ein direkter Gegner», fügt der fünffache GP-Podeststürmer an.

An die Gefahren des Rennfahrens denke er nicht, stellt Sainz ausserdem klar: «In dem Moment, in dem du Angst hast, wirst du langsamer. Ich denke nie ans Risiko, wir konzentrieren uns ganz auf unsere Performance und darauf, der Schnellste zu sein. Wir kämpfen um Zehntelsekunden, da hat man keine Zeit, um über Risiken nachzudenken. Wenn man natürlich einen Menschen in ein modernes Formel-1-Auto setzt, der sich nicht an die Geschwindigkeit gewöhnen konnte, kann das sicherlich beängstigend sein. Aber für uns ist das nichts Neues.»

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0