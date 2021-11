Valtteri Bottas (1.): «Ein vielversprechender Start»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war am Trainingsfreitag der schnellste Mann auf dem Katar-Rundkurs. Das will der ruhige Finne aber nicht überbewerten. Er weiss: «In zwei Trainings findet man noch nicht den ganzen Speed.»

Für Valtteri Bottas gestaltete sich der Auftakt ins Katar-Wochenende besser als für seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Während der siebenfache Weltmeister noch nicht ganz glücklich mit seinem Dienstwagen war, durfte sich der Finne freuen: Er war von Anfang an zufrieden mit der Fahrzeug-Abstimmung, wie auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nach den ersten 60 Trainingsminuten bestätigte.

«Valtteri war etwas glücklicher mit dem Auto als Lewis, aber die Bedingungen waren im ersten Training ohnehin noch nicht repräsentativ fürs Qualifying und auch fürs Rennen. Es ging vor allem darum, die Strecke kennenzulernen und herauszufinden, in welche Richtung das Set-up entwickelt werden muss», erzählte der Wiener.

Das erste Training schloss Bottas auf dem Dritten Platz ab, in der zweiten Session gab der 32-Jährige dann das Tempo vor. Nach den zwei Trainingsstunden erklärte er denn auch sichtlich zufrieden: «Der Tag begann positiv und die Fahrzeug-Balance war von Anfang an ziemlich gut, deshalb haben wir fürs zweite Training nur ein paar Kleinigkeiten angepasst.»

«Ich würde sagen, das war ein idealer Start in ein Wochenende, das auf einer uns unbekannten Strecke über die Bühne geht. Es zeigt, dass wir gute Vorarbeit geleistet haben», fügte Bottas an, mahnte aber auch gleichzeitig: «Natürlich kann man sich immer verbessern, auch am Steuer. Denn in zwei Trainings findet man noch nicht den ganzen Speed. Aber es war auf jeden Fall ein vielversprechender Auftakt, auch wenn man nicht vergessen darf, dass es nur ein freies Training war.»

2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit

1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500