Sebastian Vettel: «Nicht ganz happy mit meiner Runde»

Sebastian Vettel beendete das zweite freie Training auf dem Losail International Circuit als Neuntschnellster. Der vierfache Weltmeister lobte die Piste, betonte aber auch, dass noch mehr möglich ist.

Das erste freie Training beendete Sebastian Vettel noch ausserhalb der Top-10-Ränge, der Heppenheimer drehte 19 Runden und reihte sich mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:25,328 min auf dem zwölften Platz ein. Am Abend konnte er sich auf den neunten Platz verbessern, sein Rückstand auf die Spitze schrumpfte von knapp 1,6 sec auf etwas weniger als neun Zehntel.

Hinterher erklärte der vierfache Weltmeister: «Es war ganz okay, ich war überrascht, weil ich viel mehr Sand auf der Piste erwartet hatte. Aber die Bahn war in einem guten Zustand, die Leute, die sich um den Kurs kümmern haben einen wirklich guten Job gemacht, denn im Grunde waren die Streckenbedingungen von der ersten Ausfahrt an okay.»

«Die Strecke ist sehr flach und sehr schnell, es gibt viele schnelle Kurven und es dauert eine Weile, bis du den Dreh raus hast. Aber sobald du einen guten Rhythmus gefunden hast, macht es wirklich Spass», beschrieb der 34-Jährige, der aktuell den zwölften WM-Rang belegt.

Mit Blick auf das Kräfteverhältnis sagte Vettel: «Es ist schwierig, den eigenen Speed richtig einzuschätzen und zu wissen, wo man im Vergleich steht, weil alle noch etwas rumprobiert haben. Aber ich denke, es wird wichtig sein, ein gutes Qualifying zu erleben, denn das Überholen könnte schwierig werden.»

«Meinerseits war ich noch nicht ganz happy mit meiner schnellen Runde, denn ich habe noch etwas Zeit liegenlassen. Es wird aber wichtig sein, einen guten Umlauf hinzubekommen. Jeder wird es sicherlich versuchen und nicht allen wird das gelingen, aber ich hoffe natürlich, dass wir zu den Glücklichen gehören, denen das gelingt», fügte der 53-fache GP-Sieger an.

2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit

1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500