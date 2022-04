Max Verstappen: «Fehler von Leclerc ist schmerzhaft»

Mit seinem Sieg beim Grossen Preis der Emilia-Romagna bringt sich Max Verstappen in den WM-Kampf zurück. Der Niederländer zeigte eine makellose Leistung und verrät, worum es im WM-Kampf gegen Leclerc nun geht.

Sieg für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im vierten WM-Lauf der GP-Saison 2022, der Red Bull Racing-Fahrer zeigte ein grandioses Wochenende mit Sieg im Sprint, bester Rennrunde und Sieg im Grand Prix, besser geht das nicht. Weil Charles Leclerc gleichzeitig patzte und beim Heimrennen von Ferrari nur Sechster werden konnte, heisst es im WM-Zwischenklassement neu 86:59 für den Monegassen. Max hat also seinen Rückstand von 46 auf 27 Punkte verringern können.

Verstappen hat in Imola seinen zweiten Sieg in Folge errungen, seinen insgesamt 22. GP-Triumph in der Formel 1 (das sind gleich viele Siege wie Damon Hill), es ist der zweite Saisonsieg nach Saudi-Arabien und seine 62. Podestplatzierung in der Königsklasse. Zugleich ist es der 77. Volltreffer von Red Bull Racing.

Verstappen sagt nach dem Rennen: «Wir brauchten dringend ein gutes Ergebnis, das ist uns hier gelungen. Wenn du es unter schwierigsten Bedingungen schaffst, solch ein Ergebnis zu erzielen, dann ist das unglaublich. Ich glaube, wir haben ein perfektes Rennen gezeigt, ohne Fehler, wir haben strategisch alles richtig gemacht, auch beim Timing in Sachen Reifenwechsel.»

«Für die Leute zuhause hat das heute sicher einfach ausgeschaut, aber das war es nicht. Du musstest hellwach bleiben. Es war so einfach, neben der Ideallinie ein Rad stehen zu lassen.»

«Der Wagen lag gut, das Tempo stimmte, das hatten wir schon im Sprint gesehen. Ob wir das schnellste Auto haben? Nun, wenn ich mir ansehe, was in Australien passiert ist, dann müsste ich sagen – nein, wohl nicht. Ich glaube, das sieht auf jeder Bahn wieder anders aus. In jedem Grand Prix geht es um Kleinigkeiten.»

«Ganz elementar ist es, wie du mit den Reifen umgehst. Du kannst das schnellste Auto haben, aber die Fahrzeugbalance muss stimmen, andernfalls klappt das nicht mit den Reifen und du verlierst.»



Wie geht das nun weiter? Max: «Miami ist für alle Teams ein Fragezeichen. Also keine Ahnung. Ich bin derzeit einfach happy, dass wir hier alles richtig gemacht haben. Im weitereren Verlauf wird es darum gehen, welche Verbesserungen ans Auto kommen und wie die sich auf den Speed auswirken.»



Gab es für den Weltmeister Probleme? «Ja, es war nicht einfach, mit den Überrundeten klarzukommen. Denn die bleiben natürlich auf der trockenen Linie, und du musst sie dann auf dem Nassen überholen. Das ist knifflig.»



Was sagt Max zum Fahrfehler von Charles Leclerc? «So ein Fehler passiert ratz-fatz. Das ist für ihn schmerzhaft, aber ich glaube nicht, dass ich ihm das erklären muss. Die WM ist noch so lang. Das kann man wieder wettmachen.»



Verstappen hat in diesem Grand Prix seinen alten Rivalen Lewis Hamilton überrundet. Aber das löst im Niederländer nichts aus: «Das war nichts Besonderes, ich bin nicht glücklicher, weil ich Lewis eine Runde abnehmen konnte.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1