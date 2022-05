Sergio Pérez: «Das war mein schlimmstes Erlebnis»

Der Mexikaner Sergio Pérez (32) hat die ganzen Höhen und Tiefen erlebt, die ein Monaco-GP-Wochenende bieten: Er schrottete seinen Sauber 2012, mit Force India stand er 2016 auf dem Siegerpodest.

Für Red Bull Racing ist die Rückkehr nach Monte Carlo immer etwas Besonderes: 2006 schenkte David Coulthard dem Rennstall aus Milton Keynes den ersten Podestplatz. Weil RBR damals beim Strassenrennen Werbung für einen Superman-Film machte, fragte Coulthard den damaligen Prinzen Albert, ob er mit einem Superhelden-Cape aufs Podest dürfe. Albert hatte nichts dagegen.

Zum Supermann will sich 2022 Sergio Pérez machen: Der 32-jährige Mexikaner jagt seinen zweiten Sieg für RBR (nach Baku 2021). Bei inzwischen 219 Formel-1-Rennen hat der Mexikaner alle Höhen und Tiefen des Sports erlebt, auch in Monte Carlo. 2012 zerlegte er in der Qualifikation seinen Sauber-Rennwagen, vier Jahre später errang er für das Force India-Team den dritten Platz.

Pérez hat einen guten Lauf: Vierter in Saudi-Arabien, Zweiter in Australien, Zweiter in Imola, Vierter in Miami, Zweiter in Spanien.

Der gegenwärtige WM-Dritte sagt: «Für jeden Rennfahrer ist Monaco kein Wochenende wie jedes andere. Besonders das Abschlusstraining ist an Adrenalin kaum zu überbieten. Du weisst genau – 99 Prozent des Rennergebnisses hängt von deiner Leistung in der Qualifikation ab.»



«Ich liebe Monaco. Auf keiner anderen Strecke musst du die ganze Runde über so präzise fahren. Fehler werden sofort bestraft, und sie wirken sich in der Regel gravierend aus. Ich verlor hier 2012 mein Auto nach der Tunnelpassage aus der Kontrolle – das war mein schlimmstes Erlebnis in einem GP-Renner.»



«Die ganze Atmosphäre ist einzigartig und verstärkt den Reiz von Monaco, so wie auch die reiche Historie. Wir haben einige sehr gute Rennen hinter uns, so wollen wir in Monte Carlo weitermachen.»





Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3