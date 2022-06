Ferrari-Schlappe: Teamchef Mattia Binotto besorgt

Erstmals seit Monza 2020 kein Ferrari im Ziel, vier Ferrari-motorisierte Autos in Baku ausgeschieden – was ist nur los bei den Italienern? Teamchef Mattia Binotto gibt zu: «Ich mache mir Sorgen.»

So wird das nichts mit dem ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen 2007: Ferrari kämpft mit grossen Problemen in Sachen Standfestigkeit – Carlos Sainz wegen Hydraulikdefekts out, Charles Leclerc mit Motorschaden out, Ausfälle auch bei den Ferrari-Kunden Haas (Kevin Magnussen) und Alfa Romeo (Guanyu Zhou).

Damit geht eine schwarze Serie weiter, denn schon in Spanien hatte Leclerc einen sicher scheinenden Sieg wegen Schäden am 1,6-Liter-V6-Hybridmotor verloren (Turbolader und MGU-H kaputt), und bei den Ferrari-Kunden Haas und Alfa Romeo treten ebenfalls regelmässig Probleme auf, sowohl in Spanien wie in Monaco.

Ferrari hat damit die erste Nullrunde seit Monza 2020 eingefahren, gleichzeitig hat Red Bull Racing maximal Punkte eingebracht (Doppelsieg und beste Rennrunde), in der Fahrer-WM ist Leclerc hinter Sergio Pérez auf den dritten Platz zurückgefallen, Sainz ist nur noch WM-Fünfter, und der Rückstand der Italiener auf RBR im Konstrukteurs-Pokal beträgt inzwischen stattliche 80 Punkte.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gibt zu: «Das ist ein schlechter Tag, und ja, ich mache mir Sorgen. Und das war schon vor Baku so. Jeder weiss – die Standfestigkeit der Autos ist im WM-Kampf mindestens so wichtig wie der Speed. Wir haben im Winter tüchtig Gas gegeben, um in Sachen Leistungsfähigkeit einen markanten Schritt nach vorne zu machen, aber es zeigt sich nun, dass wir punkto Zuverlässigkeit nicht auf der Höhe sind.»

«Als wir im ersten Saisonteil einige schöne Ergebnisse eingefahren haben, da sind wir nicht in Euphorie verfallen. Genauso wenig verfallen wir nun in Verzweiflung. Wir müssen einfach hart daran arbeiten, diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen.»



Wie wird Ferrari weitermachen? Mattia Binotto: «Zunächst einmal werden wir ergründen, was genau heute schiefgegangen ist. Nicht alle Defekte sind gleich, möglicherweise sind einige Probleme schnell zu lösen, andere sind vielleicht Wiederholungen früherer Defekte. Aber eine genaue Antwort kann ich darauf derzeit nicht geben. Auf den ersten Blick scheint das Problem am Wagen von Carlos nicht mit jenem von Spanien zusammenzuhängen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3