Damon Hill zu Hamilton: «Dann bist du neben der Bahn»

Die letzten Runden des Silverstone-GP haben die Fans von den Sitzen gerissen. Die Rennleitung liess den Piloten beim Duellieren eine lange Leine. Das findet Formel-1-Champion Damon Hill sehr gut.

Fernando Alonso sagte es in Silverstone mit Augenzwinkern, aber Kritik schwang da schon mit: «Ich gehe davon aus, dass ich noch auf Rang 4 vorrücke. Denn Charles Leclerc hat drei Mal die Richtung gewechselt, als er gegen Hamilton die Ellenbogen ausfuhr. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in Kanada nur einmal die Richtung gewechselt und dafür eine Fünfsekundenstrafe erhalten. Also schätze ich, drei Mal Richtungwechseln ist nicht ganz okay.»

Doch nach dem Rennen kam seitens der Rennpolizei gar nichts: Die packenden Rad-an-Rad-Kämpfe zwischen Leclerc und Hamilton und Pérez oder der heisse Tanz von Verstappen gegen Mick Schumacher – alles blieb ungeahndet.

Formel-1-Weltmeister Damon Hill findet das prima. Der 22-fache GP-Sieger sagt im Podcast F1 Nation: «Da wurde gedrängelt, da berührten sich auch mal die Autos, aber wenn ein Team das Verhalten der Gegner moniert hat, dann wurde das offenbar sehr schnell erledigt. Grundsätzlich hat sich die Rennleitung zum Verhalten entschieden – das war mitreissender Sport, aber im Rahmen des Erlaubten.»

«Dieses Verhalten der Rennkommissare ist zu begrüssen, denn das wollen die Fans sehen. Du kannst beim Duell nicht jedes Mal dem Gegner Platz machen. Wenn Piloten ihre Ellenbogen ausfahren, dann wird es für den Rivalen halt eng. Wir haben gesehen, wie Hamilton im Kampf gegen Pérez von der Bahn geriet. Aber du kannst nicht in jeder Situation sagen: ‘Er wurde weggedrängt, das muss bestraft werden!’ Für mich war das alles in der Kategorie hart, aber fair. Und so muss es bleiben.»



Damon Hill glaubt: «Es zeigt sich, dass die Formel 1 mit der Einführung der neuen Rennwagengeneration goldrichtig liegt. Wir haben im Laufe der Jahre genug Rennen erlebt, in welchen die Piloten einander folgten, ohne nahe genug für einen Angriff zu kommen.»



«Das ist heute ganz anders. Das Rennen hat gezeigt, dass die Piloten in Becketts einander folgen können, um dann zur Stowe-Kurve zu attackieren. Das alles ist für uns Fans grandios.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3