Max Verstappen über Ferrari: «Das stimmt so nicht»

Von Imola bis Kanada gewann Max Verstappen bei sechs WM-Läufen fünf Mal. Dann ist der Verstappen-Express wegen zwei Ferrari-Siegen ein wenig ins Stocken geraten. Max bietet Hintergründe.

Von Ende April (Grand Prix der Emilia Romagna in Imola) bis Mitte Juni (Grosser Preis von Kanada in Montreal) lief alles wie am Schnürchen für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: Sechs Rennen, fünf Siege, dazu dritter Rang in Monaco. Aber der 26-fache GP-Sieger beteuert: «Es gab nie eine Dominanz von Red Bull Racing.»

Bei den jüngsten zwei WM-Läufen hatte Ferrari die Nase vorn: Sieg von Carlos Sainz in Silverstone, Sieg von Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring. Hier auf dem südfranzösischen Circuit Paul Ricard bei Le Castellet hat Ferrari im zweiten Training einen ganz starken Eindruck gemacht.

Verstappen über die letzten acht Wochen: «Die Darstellung, dass wir überlegen waren, das stimmt so nicht. Ganz im Gegenteil sehe ich uns seit Saisonbeginn als Jäger von Ferrari. Sie hatten einige Ausfälle, das haben wir ausgenutzt, das gilt auch für strategische Fehler.»

«Aus meiner Sicht sind wir trotz aller Siege noch immer im Hintertreffen. Wir haben auch nach wie vor ein übergewichtiges Auto, das kostet ebenfalls Zeit. Wir brauchen einen strammen Rhythmus, was die Entwicklung betrifft, wir müssen die ganze Zeit schuften, und auch dann ist das keine Garantie, dass wir am Ende die Nase vorn haben werden.»



«Die Leute sagen: ‘Red Bull Racing war doch immer sehr gut mit den ganzen Updates.’ Das mag sein, aber das muss auch so weitergehen. Wenn du dich in falsche Sicherheit wiegst und denkst, wie gut du doch bist, dann wirst du zurückfallen. Du musst dich immer aufs Neue beweisen.»



«Diese Rennwagen-Generation ist so komplett anders, dass du viel mehr darüber lernst als über die fast ausgreiften Wagen-Typen der letzten Jahre.»



Max Verstappen weiss: Auf eine schnelle Runde wird Ferrari hier in der Qualifikation wohl die Nase vorn haben. Aber wenn die Dauerläufe vom Freitag richtungsweisend sind, darf der Niederländer zufrieden sein – auf mittelharten Reifen über längere Distanz war Verstappen schneller als Leclerc und Sainz in den Ferrari.





2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043