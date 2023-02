Bottas mit Essstörung: «Es geriet außer Kontrolle»

Die Formel-1-Fahrer sind keine Roboter: Immer mehr sprechen über psychische Probleme und wie sie sich Hilfe gesucht haben. So auch Valtteri Bottas.

Die Formel 1 öffnet sich mehr und mehr, was die Menschen unter den Helmen angeht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat von seinen psychischen Problemen berichtet, Lando Norris ebenfalls. Auch George Russell verriet, dass er die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nimmt.

In der finnischen TV-Sendung «Maria Veitola Night Live» hat jetzt Valtteri Bottas erzählt, dass er sich in seiner Zeit bei Williams «körperlich und geistig krank trainiert» habe. «Es geriet außer Kontrolle und wurde zu einer Sucht. Es gab keine offizielle Diagnose einer Essstörung, aber es war definitiv eine.»

Dass er sich damals vor allem von Brokkoli ernährt und seine Essgewohnheiten seinem Umfeld verschwiegen habe, sei «nicht sehr gesund» gewesen, so der 33-Jährige, der 2013 sein Debüt in der Formel 1 feierte: «Ich wollte der Beste sein und ich dachte, das muss ich tun. Wenn das Team sagt, dass ich 68 Kilo wiegen muss und ich 73 wiege, dann werde ich alles dafür tun.»

Der tragische Unfall von Jules Bianchi 2014 und sein Tod 2015 haben bei Bottas dafür gesorgt, dass er sich professionelle Hilfe suchte, weil er in ein Loch fiel.

«Dessen erste Einschätzung von mir war, dass ich fast wie ein Roboter bin, der nur sein Ziel erreichen will und überhaupt keine Gefühle hat», so Bottas: «Es erschreckte mich. Aber es stimmt, dass ich damals kein anderes Leben als die Formel 1 hatte.»

Bottas weiter: «Man denkt, dass man so ein harter Kerl ist, dass man keine Hilfe braucht, dass ich die Dinge durch einen Blick in den Spiegel regeln kann. Aber ein Profi kann die richtigen Fragen stellen und eine Menge Schlösser öffnen. Und ich bin nicht der Einzige, der es dort manchmal schwer hat.»

Schwierig war für ihn auch die Zeit bei Mercedes, als er die klare Nummer zwei hinter Lewis Hamilton war. Ein Umstand, den er lange nicht akzeptieren konnte.

«Erst im letzten Jahr konnte ich akzeptieren, dass Lewis Hamilton der bessere Fahrer ist. Ich habe mich immer gefragt, wie ich ihn schlagen und die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Es waren ziemlich anstrengende fünf Jahre», so Bottas.

