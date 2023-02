George Russell gesteht: «Ich suchte psychische Hilfe»

​Wer hätte das angesichts des strahlenden São Paulo-GP-Siegers George Russell gedacht? Der junge Engländer nahm psychische Hilfe in Anspruch, um über eine Krise in seiner Karriere hinweg zu kommen.

Die GP-Saison 2022 ist für George Russell hervorragend verlaufen: Der 24-Jährige Engländer hat die Fahrer-WM auf dem tollen vierten Rang abgeschlossen, also besser als sein Mercedes-Stallgefährte Lewis Hamilton (6.). Russell gewann den Sprint und dann auch den Grand Prix von São Paulo und erhielt dafür am Ende des Jahres vom British Racing Drivers’ Club (BRDC) die «Graham Hill Trophy» für die herausragendste Leistung eines britischen Rennfahrers.

Aber der 82-fache GP-Teilnehmer Russell musste durch einige Wellentäler, bevor er solche Erfolge feiern konnte. Und darüber sprach er ausführlich in der britischen Ausgabe des Magazins Men’s Health. Russell sagt: «Ich habe mich lange für das Thema psychische Gesundheit nicht übermässig interessiert. Das hat sich vor rund eineinhalb Jahren geändert. Da begann ich mit einem Psychologen zu arbeiten, vorrangig, was meine Leistungen auf der Rennstrecke betrifft.»

«Erst durch diese Gespräche wurde mir klar, dass mir das mehr bringt als nur Vorteile beim Rennfahren. Nach solchen Sitzungen fühle ich mich in meiner Haut wohler, befreiter in gewisser Weise.»

«Manchmal traf ich mich mit dem Psychologen zu einem Gespräch mit wenig Themen im Gepäck, ich dachte, nach fünf oder zehn Minuten bin ich dort wieder weg. Und dann redeten wir eine Stunde oder länger, und das hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen.»

«Auslöser des Ganzen war ein Tiefpunkt. Ich hatte einen Unfall, und es war nicht einfach, mich davon aufzurappeln. Also beschloss ich, mir Hilfe zu suchen. Das Gespräch hat mir die Augen geöffnet. Ich spürte, wie eine grosse Last von meinen Schultern fiel. Endlich konnte ich diese negativen Gedanken hinter mir lassen.»

«Ich kann allen Menschen nur raten – wenn jemand Probleme mit der psychischen Gesundheit hat, dann soll er sich nicht dafür schämen, mit jemandem darüber zu reden. Das kann ein Freund oder Kollege sein oder auch ein Familienmitglied. Oder er kann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Jeder von uns hat Momente, in welchen er sich niedergeschlagen fühlt. Es ist wichtig, dass wir seelisch gesund bleiben, und solche Gespräche sind dabei überaus wertvoll.»





