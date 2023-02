Andrew Shovlin (Mercedes): Der wahre Lewis Hamilton

​Seit Lewis Hamilton 2013 zu Mercedes-Benz gekommen ist, arbeitet er mit Andrew Shovlin zusammen, dem leitenden Ingenieur im F1-Rennstall von Mercedes. Shovlin sagt, was Hamilton so stark macht.

Lewis Hamilton hat in der Formel 1 die meisten Rekorde an sich gerissen – keiner hat mehr WM-Titel gewonnen (7, wie Michael Schumacher), keiner triumphierte bei mehr WM-Läufen (103), keiner stand öfter auf Pole-Position (ebenfalls 103).

Aber 2022 ist das Siegmetronom Hamilton zum Stehen gekommen. Erstmals überhaupt in seiner Karriere ist der Ausnahme-Athlet ohne Sieg geblieben.

Seit Hamilton 2013 zu Mercedes-Benz gekommen ist, arbeitet er dort mit seinem englischen Landsmann Andrew Shovlin. Der 49-jährige Shovlin ist leitender Ingenieur und war bei den grössten Erfolgen Hamiltons an der Seite des Rekordjägers.

Andrew Shovlin weiss ganz genau, wie Lewis Hamilton tickt und sagt gegenüber den Kollegen der BBC: «Lewis ist einer, der aus seinen Fehlern lernt und sicherstellt, dass sie sich nicht wiederholen. Keiner kann von ihm erwarten, dass er glücklich ist, wenn er nicht gewinnt. Aber ich finde, er verliert mit Grösse, und dann kehrt er mit noch grösserem Siegeswillen auf die Rennstrecke zurück.»

«Ich finde sogar, er verliert mit mehr Anstand als andere Fahrer. Es ist tief beeindruckend zu erleben, wie gründlich er Niederlagen analysiert, um jedes Mal noch besser zu werden, um keine Gelegenheiten zu verpassen. Klar wurmen ihn Niederlagen, aber dann geht es für ihn sehr bald um das nächste Rennen.»



«Lewis hat unfassbar viel Talent. Aber noch mehr machen mir seine Arbeitseinstellung und der ständige Wunsch nach Weiterentwicklung Eindruck. Er ist einer, der sehr wenige schlechte Tage hat. Und selbst an einem für ihn schlechten Tag ist er so gut wie die meisten seiner Gegner. Dieses konstante an sich Arbeiten macht ihn so überragend, und wenn er in Top-Form fährt, dann ist sein Niveau phänomenal.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format