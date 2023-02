Max Verstappen: Sein gefährlichster Gegner 2023

​Philipp Eng schätzt als GP-Experte von ServusTV die Lage vor der Formel-1-WM 2023 ein. Der Salzburger sagt, wer aus seiner Sicht der gefährlichste Gegner von Champion Max Verstappen werden wird.

Auch 2023 vertraut ServusTV auf die Dienste des BMW-Werksfahrers Philipp Eng, um das Geschehen in der Königsklasse einzustufen. In der Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7 gab der 32-jährige Salzburger preis, wie er die Situation vor der zweiten Saison der jüngsten Flügelwagen-Generation einschätzt.

Philipp Eng glaubt: «Wir haben ja in der Formel 1 dieses System der Entwicklungs-Beschränkungen, dass also beispielsweise ein erfolgreiches Team wie Red Bull Racing nicht so umfangreich im Windkanal arbeiten kann wie etwa Williams, die 2022 WM-Letzte wurden. Aber ich finde, es geht weniger darum, mehr oder weniger Zeit zu haben, sondern vielmehr darum, wie diese Zeit genutzt wird. Das gilt auch für Testfahrten. Jeder Lauf muss sitzen. Mich würde es jedenfalls wundern, wenn sich am Kräfteverhältnis viel ändern würde.»

Eng sieht Mercedes wieder gestärkt, auch Max Verstappen hatte dies anklingen lassen. Philipp sagt: «Mercedes hat 2022 viel dazugelernt. Sie haben im letzten Saisondrittel markant zugelegt. Für mich ist aus diesem Grund klar: Die Silbernen werden in der kommenden Saison Gegner Nummer 1 sein für Red Bull Racing und Max Verstappen.»

Was sagt Eng zu den Möglichkeiten von Nico Hülkenberg bei Haas? Der Österreicher weiter: «Die Formel 1 war 2022 sehr unberechenbar. Ein Mann vom Format eines Nico Hülkenberg gehört nicht nur in die Königsklasse, und ich glaube, er kann durchaus einige Highlights setzen.»

Zur Zukunft der Formel 1 meint Eng: «Wenn noch zwei Rennställe dazu kämen, das würde dem ganzen Wettbewerb gut tun. Durch eine Kooperationen wie etwa zwischen Haas und Ferrari kann man auch als neues Team bald den Anschluss ans Mittelfeld finden.»



«Es ist toll zu sehen, wie Audi und Ford in die Formel 1 zurückkommen, und ich bin selber gespannt zu erleben, wer da von den Automobilherstellern noch dazukommt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format