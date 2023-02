Alfa Romeo: Bottas und Zhou testen in Barcelona

​Der neue Alfa Romeo C43-Ferrari wird derzeit auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einer ersten Funktionsprobe unterzogen. Dies ist trotz Formel-1-Testeinschränkung erlaubt – wegen der so genannten Filmtage.

Alfa Romeo hat erste Aufnahmen von Valtteri Bottas auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya veröffentlicht. Dort wird der bei Sauber in der Schweiz gebaute Alfa des Typs C43 einem ersten Test unterzogen, die Rennställe nennen das «shake dowm» oder «roll out», gemäss Autosport-Weltverband FIA ist das ein Filmtag.

Streng genommen dürfte sich in der Königsklasse vom Abschluss der Nachsaisontests in Abu Dhabi 2022 (23. November) bis zum Beginn der Wintertests in Bahrain 2023 (23. Februar) kein Rad drehen. Die Formel 1 hat diese Selbstbeschränkung aus Kostengründen auferlegt.

Immer wieder fragen Leser: Wie kommt es dann, dass Rennställe dennoch regelmässig auf der Bahn sind? Der Grund sind drei Ausnahmeregeln.

Ausnahme 1: Pirelli darf Teams für Testfahrten aufbieten, um Reifen für die laufende und die kommende Saison zu testen. Die Teams dürfen dabei keine neuen Teile ausprobieren, die Einstellmöglichkeiten der Rennwagen sind auf die Arbeit mit den Mailänder Walzen beschränkt.

Ausnahme 2: Wir sind Anfang 2022 mit den Flügel-Autos in eine neue Ära gegangen. Wenn nun beispielsweise Ferrari einen Test in Fiorano ansetzt und Charles Leclerc sowie Carlos Sainz einen 2021er Ferrari hinstellt, um sich für die Saison warmzufahren, dann ist das gemäss FIA in Ordnung.

Ausnahme 3: Jedes Team hat ein Recht auf zwei so genannte Filmtage. Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben. Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als veritablen Testtag missbraucht.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format