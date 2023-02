Mattia Binotto: Comeback «weiter hinten» im Grid?

Wann kehrt Mattia Binotto in die Formel 1 zurück? Und vor allem: Für welches Team wird er arbeiten? Bei den Top-Teams ist ganz offensichtlich kein Platz frei.

Nach seiner Trennung von Ferrari ist die Zukunft von Mattia Binotto unklar. Kehrt der Italiener 2023 in anderer Funktion in die Formel 1 zurück?

«Ich habe Mitleid mit Mattia, denn schließlich leistete er gute Arbeit. Letztes Jahr war das ein großer Schritt nach vorne, und das muss hart für ihn sein, nachdem er so lange für Ferrari gearbeitet hat», sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner zum Abgang des Italieners.

Das bedeutet aber nicht, dass bei Red Bull Racing ein Platz für Binotto frei wäre. «Ich wüsste nicht, welche Rolle er hier einnehmen könnte», sagte Horner bei auto motor und sport.

«Natürlich war es im vergangenen Jahr hart für ihn mit Ferrari, weil sie doch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten für ihn weiter hinten in der Startaufstellung», so Horner.

Denn vorne ist nichts mehr frei. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass zwischen den Silberpfeilen und Binotto «schon zu viel Porzellan zerschlagen wurde».

