Max Verstappen: «Müssen ein paar Sachen verstehen»

Für Formel-1-Champion Max Verstappen verlief der Start des Trainingsfreitags in Bahrain nicht nach Wunsch. Im Laufe des Tages konnte er sich steigern. Dennoch weiss er: «Es liegt noch Arbeit vor uns.»

Die Mühe, die Max Verstappen im ersten freien Training auf dem Bahrain International Circuit hatte, spiegelte sich auch in den Zahlen. Der Formel-1-Weltmeister musste sich mit der drittschnellsten Zeit hinter seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez und Fernando Alonso im Aston Martin begnügen. Von der Bestzeit des Mexikaners trennten ihn mehr als sechs Zehntel.

In der zweiten Session, die mit Blick auf das Qualifying und Rennen bei deutlich repräsentativeren Bedingungen stattfand, konnte sich Verstappen zwar steigern, die Bestzeit stellte aber Alonso mit 1:30,907 min auf. Der 25-jährige Niederländer blieb auf dem 5,412 km langen Rundkurs 0,169 sec langsamer als der zweifache Champion.

«Das war ein schwieriger Start in den Tag», seufzte der 35-fache GP-Sieger. «Das erste Training war wirklich schlecht, denn ich konnte die Fahrzeugbalance nicht finden. Das war eigenartig, denn beim Test waren wie nie so weit weg, egal, was wir ausprobiert haben», erklärte er gewohnt offen.

Und Verstappen fügte an: «Wir müssen noch ein paar Sachen verstehen. Selbst beim zweiten Training war es anfangs schwierig. Der letzte Versuch war dann aber nicht allzu schlecht, obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt kein allzu grosses Vertrauen aufbauen konnte. Doch die Runde war nicht übel. Im Renntrimm waren wir dann gar nicht so schlecht, und das überraschte mich angesichts der Änderungen, die wir den ganzen Tag vorgenommen haben.»

Weniger überraschend war der Speed von Aston Martin, wie der Red Bull Racing-Star erklärte: «Man konnte schon beim Test erkennen, dass sie schnell sind. Sie hatten einen guten Tag, vor uns liegt noch Arbeit. Wir wissen aber, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben, wir müssen einfach nur alles richtig hinbekommen und ich muss meinen Rhythmus finden. Aber wir sind am Ende in die richtige Richtung gegangen und wenn ich mich im Auto wohl fühle und so Gas geben kann, wie ich es will, sind wir auf einer Runde sicherlich schnell. Wir müssen aber sicherstellen, dass das Auto auch im Renntrimm im Arbeitsfenster bleibt.»



2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072