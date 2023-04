Australien-Crash von Magnussen: Fan leicht verletzt

Kevin Magnussen in Schwierigkeiten

​Beim Unfall von Haas-Fahrer Kevin Magnussen kurz vor Schluss des Grossen Preises von Australien flog ein Trümmerteil über den Zaun und verletzte den Zuschauer Will Sweet leicht am Arm.

In Runde 55 des Australien-GP kam der Däne Kevin Magnuessen in Kurve 2 rechterhand von der Bahn ab und knallte gegen die Begrenzungsmauer. Dabei wurde das rechte Hinterrad beschädigt, der Reifen wurde von der Felge gerissen und rollte davon, einige Trümmerteile flogen über den Zaun in die Zuschauermenge.

In der australischen TV-Morgensendung Fox Sunrise hat Will Sweet darüber gesagt: «Ich verfolgte Magnussen mit meinen Augen, als er von der Bahn abkam. Als die Teile zu fliegen begannen, rannten einige Fans um mich herum weg, ich riss schützend die Arme hoch. Dann hat mich ein Teil am rechten Unterarm getroffen.»

«Ich hatte Glück, es ist nur eine Schramme, die leicht geblutet hat. Das hätte viel übler ausgehen können. Das Teil war ziemlich gross. Ich war nur froh, dass es nicht meine Verlobte getroffen hat, die neben mir stand und kleiner ist als ich.»

«Sie sagte dann: ‘Ich fühle mich hier nicht sicher, lass uns das Rennen woanders zu Ende gucken.’ Ich meinte jedoch, das sei doch ein toller Platz, also sind wir dort geblieben. Und dann krachten an praktisch der gleichen Stelle Gasly und Ocon ineinander! Ich schätze, ich sollte mehr auf meine Verlobte hören.»



Will Sweet ist übrigens Fan von Kevin Magnussen, aber ein anderer GP-Besucher haute mit dem Trümmerteil ab.



Andrew Westacott, Geschäftsleiter der Australian Grand Prix Corporation (AGPC): «Alle unsere Fangzäune entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Formel 1. Wir haben eine Untersuchung des Falles eingeleitet.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1