Alonso von Fans gefeiert: Das Rennen im TV geschaut

Verrückte Aktion von Fernando Alonso beim Miami-GP: Der Spanier lobte seinen Teamkollegen für ein Rennmanöver – das er im Fernsehen gesehen hatte.

Red Bull Racing war deutlich zu stark, die Konkurrenz um Ferrari und Mercedes zu schwach: Für Fernando Alonso war der Miami-GP ein ruhiger Arbeitstag. Der Spanier wurde mal wieder Dritter. Das hat er nunmehr in vier der fünf Saisonrennen geschafft, auch in der Fahrer-WM ist er Dritter hinter Max Verstappen und Sergio Pérez.

«Es war ein einsames Rennen, ich hatte gedacht, es würde etwas schwieriger werden», sagte der 41-Jährige: «Ganz ehrlich, ich hätte von Ferrari und Mercedes ein wenig mehr Gegenwehr erwartet. Vor allem Ferrari war schon schwächer als gedacht.»

Das führte dazu, dass sich Alonso zwischendurch auf andere Aspekte des Rennens konzentrierte. In der Schlussphase des Rennens konnte er sich über ein Überholmanöver seines Teamkollegen Lance Stroll freuen. Das hatte allerdings viel weiter hinten im Feld stattgefunden.

«Um welche Position kämpft Lance?», fragte er seine Crew am Funk, «das war ein großartiges Manöver in Kurve eins!»

Wie kam es dazu? «Da stehen ja überall große Bildschirme neben der Strecke. Ich konnte das Rennen ziemlich gut am TV verfolgen», erklärte Alonso, der also den wenigen Druck im Rennen nutzte, um zu verfolgen, wie sich Stroll schlägt. Der Kanadier wurde am Ende Zwölfter. Für die Aktion wurde Alonso in den sozialen Netzwerken gefeiert.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1