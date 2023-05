Vasseur: Ratlos wegen fehlender Ferrari-Konstanz

Im Qualifying schnell, im Rennen dann wieder chancenlos: Ferrari steht nach dem Miami-GP einmal mehr vor großen Fragezeichen.

Bei Ferrari herrscht nach dem Miami-GP Ratlosigkeit. Charles Leclerc landete am Sonntag nur auf dem siebten Platz, bei Carlos Sainz lief es nur unwesentlich besser, der Spanier wurde Fünfter.

Zu wenig für die Ansprüche der Scuderia, die weit davon entfernt ist, mal um einen Rennsieg kämpfen zu können. «Ferrari ist im Rennen massiv zu langsam», kritisierte Leclerc: «Ich habe nach dem Grand Prix mit Carlos gesprochen, und wir sind uns einig darüber, dass sich das Auto im Rennen sehr inkonstant verhält und dass es so praktisch unmöglich ist, ans Limit zu gehen.»

Auch für Teamchef Fred Vasseur ist es «deutlich, dass es zu viel Auf und Ab gibt. Wir müssen aber auch das Positive sehen. Positiv war, dass die Pace im Qualifying okay war. Wir waren in einer guten Position, aber im Rennen hat die Konstanz gefehlt.»

Man habe am Anfang ein paar gute Runden gehabt, so Vasseur. «Der erste Teil des Rennens war bei Carlos okay und der letzte Teil bei Charles. Aber du brauchst die Konstanz über die kompletten 57 Runden. Das hat nichts mit Reifen oder Verschleiß zu tun, sondern mit Konstanz.»

Vasseur weiter: «Wir sind nicht so weit weg von Aston Martin und Mercedes, was die Pace insgesamt angeht, aber in manchen Phasen haben wir Positionen verloren und kämpfen, praktisch um nichts, wenn wir zehn Runden hinter Magnussen festhängen. Wir müssen verstehen, warum die Konstanz fehlt.

Er kündigte für Imola Updates an. «Es geht aber auch weniger um die Updates sondern auch darum, dass wir die Pace haben müssen. Da haben wir viel Raum für Verbesserungen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1